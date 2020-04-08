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泰國來台依親卻躲工寮搭帳篷住　「怪怪的」居民報警查獲安毒

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▲桃園市警局八德分局在榮興路偏僻小路一處工寮內查訪，發現泰國籍余姓男子搭小帳棚獨居，內有安非他命與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局八德分局在榮興路偏僻小路一處工寮內查訪，發現泰國籍余姓男子搭小帳棚獨居，內有安非他命與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德分局日前根據線報指稱，榮興路一處偏僻工寮內有外籍男子出沒，員警趕抵查訪時，發現泰國籍余姓男子在工寮內另搭小帳旁獨居，員警在分別起出安非他命、吸食器等證物，余男坦承來台依親，因與親屬有紛爭負氣離家，以為這裡很偏僻應該無人打擾，沒想到還是被警方查獲到案，警方偵訊後將余男依毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

八德分局指出，40歲的泰國籍余姓男子被檢舉在八德區榮興路偏僻工寮內搭小帳篷獨居，因當地人煙罕至，被附近住戶檢舉余男形跡可疑，大安派出所員警金樹山、陳子捷、巫振弘趕往查訪。

▲桃園市警局八德分局在榮興路一處工寮內，發現泰國籍余姓男子搭小帳棚獨居。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局八德分局在榮興路一處工寮內，發現泰國籍余姓男子搭小帳棚獨居。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警抵達該處工寮後，發現余男躲在工寮內，雖然髒亂但余男還在工寮內搭起小帳棚充當寢室，員警發現余男身上口袋鼓鼓的，余男自知躲不過員警查緝，坦承是安非他命，員警查出約2公克重，旁邊還有玻璃球吸食器3顆等證物。

▲桃園市警局八德分局在榮興路一處工寮，發現泰籍余姓男子涉嫌吸食安毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局八德分局在榮興路一處工寮，發現泰籍余姓男子涉嫌吸食安毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

余男警訊中坦承吸食安毒，並表示是來台依親，日前與在台親屬發生糾紛，自己負氣下跑到工寮躲藏獨居，原本以為很安全，沒有想到還是被警察找上門，員警偵訊後將余男移送桃檢偵辦。

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