6年前手機不見！她最近找舊照片...一登入「出現神轉折」　網：這八點檔吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日為了找以前的照片，登入遺失多年的手機帳號，沒想到在雲端相簿中，竟發現一張熟悉面孔；神奇的是，對方是在她手機不見的3年後才認識的人。奇妙巧合讓眾人看傻，直呼「這實在比八點檔還厲害」、「世界就是那麼小」。

女網友在爆廢公社發文提到，6年前，她的第一支智慧型手機掉在某國小，當初還因為找不到而去報案；直到昨天，她為了找以前的照片，所以靈機一動登入那支手機的帳號，也因為相簿有備份功能，讓她猛然翻到拿走手機的人的自拍，而熟悉的長相驚呆她，「這麼剛好，她是我朋友的表妹！」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

突然一陣衝擊的原po不禁苦惱，「請問你們是會算了、去詢問，還是有什麼更好的辦法？」同時，她也透露，對方自拍照中的手機，就是當年那支無誤，雖然現在應該不在了，但從日期來看，應該使用了1年之久，「不過手機不見的時候，彼此還不認識，是隔了3年後才認識的」。

對此，網友們紛紛回應，「期待相簿更新內容」、「這個手機很可以欸，擺錯重點」、「笑死...掉了被撿走還好啦，不是她偷的，頂多有點道德瑕疵而已」、「傳簡訊問她用的爽不爽？好不好用」、「6年了，除非有重要資料，不然不會去問」、「緣份來的太快就像龍捲風」、「算了啦，6年前的手機，現在送妳，妳也不要吧」。