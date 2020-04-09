路人撿手機送派出所　失主定位主動私訊「是否撿到」警直呼「神奇」

▲男子用定位成功找到遺失手機就在派出所，拿著失而復得手機開心與警員合影。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

手機定位這麼準？梁姓男子的小米手機日前掉在馬路上，被送到當地派出所，員警正苦於如何聯繫失主時，梁男透過手機定位確認手機在派出所，私訊粉絲專頁一問是否有響鈴「嘓嘓嘓」青蛙叫聲及金色背面，果然就是自己的手機，開心的到派出所認領，也讓員警感到實在很神奇。

第四警分局大墩派出所警員莊鈊茹日前在派出所擔任值班台值勤時，有一名民眾走進派出所稱，他在南屯區豐富路上發現一隻小米手機掉在路上，他立刻撿起來送過來，請警方協助找尋失主。

▲男子主動私訊派出所粉專詢問是否撿到手機。（圖／記者李忠憲翻攝）

莊員登錄完相關資料後，試圖用手機連絡簿及通話紀錄搜尋失主，但手機有用螢幕鎖，無法順利觀看。莊員苦思其他方法時，賴姓同事在大墩派出所的臉書粉絲專頁發現45歲梁姓男子私訊問「我遺失一支手機，目前定位在大墩派出所，是否有響鈴「嘓嘓嘓」青蛙叫聲、背面金色的小米手機？」確認特徵相符，趕快請梁男到派出所認領。

梁男開心地向警方表示，他手機遺失後就透過定位協尋，發現手機竟出現在大墩派出所，加上平時就有在關注大墩所的粉絲專頁，就私訊詢問，沒想到真的馬上找回。員警對於小米手機定位這麼精準感到不可思議，也與梁男合影留念。

大墩派出所所長葉信良表示，警察為民服務的熱情，彰顯助人最樂精神!同仁秉持同理心盡其所能給予民眾關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。

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