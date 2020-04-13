收賄千萬助運1公噸K他命…毒梟偷加500kg！貪警重判12年

記者徐愷昕／高雄報導

橋頭地檢署2019年1月在高雄港查扣一批來自越南的可疑貨櫃，裡面竟有高達1.5萬噸的安非他命與K他命，成功破獲國內最大宗的毒品走私案。經調查得知，毒梟林夏舟起初是以1000萬買通熟悉海關業務的保三總隊吳姓員警，請幫掩護1公噸K他命闖關來台，怎料之後卻擅自追加500公斤安非他命，害事情因此露餡，而6日法院審結，吳員不僅1000萬酬金全落空，還被重處12年。全案仍可上訴。

▲高雄橋頭地檢署查獲來自越南的可疑貨櫃，裡面夾有1.5噸的毒品。（ETtoday資料圖／地方中心翻攝，下同）

大毒梟林夏舟2018年11月計畫從越南以「夾藏在貨櫃內」的方式運毒來台，為了能順利將1公噸的K他命走私入國，他先透過管道認識保三總隊的吳姓警員，隨後允諾吳員，一旦事成就會派人當場給付1000萬元現金，接續還會再給付3000萬工作費。

走私計畫運行期間，林夏舟、吳員及1名沈姓報關業者經常會面一同討論貨物運抵高雄港的相關事宜，當時沈姓報關業者僅被告知是走私香菸，前後協助下他總計獲100萬元酬勞。

當時林夏舟還獻計稱，可冒用績優公司進口的貨櫃比較不會被海關或保三總隊員警查驗，三方達成共識後，吳員就提供績優公司的印章影本供林夏舟去復刻，再由沈姓報關業者處理進口報關事宜，怎料執行當天事跡敗露，運毒集團最終選擇棄領毒品貨櫃逃逸。

檢警稱，2018年底接獲有販毒集團與國外毒梟接洽，用貨櫃夾帶毒品的方式攜帶來台，緝毒專案小組於2019年1月28日在高雄66號碼頭開櫃查驗，發現該販毒集團進口貨櫃夾帶1.5噸毒品，並以茶葉包偽裝毒品，其中安非他命500公斤、K他命1公噸，市價估計百億，為國內查獲境外走私毒品的最大量。

且經追查得知，林夏舟原先僅與吳員約定走私1公噸的K他命，怎料事後他卻自己再偷夾藏500公斤的安非他命，吳員事後被逮才知道原來自己被擺了一道。

6日橋頭地院審結，林夏舟被依犯運輸第2級毒品罪判刑11年，褫奪公權3年；報關行沈姓業者犯偽造文書等罪判刑1年、緩刑4年；而吳姓員警則是依貪污治罪條例等罪重判12年。可上訴。

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