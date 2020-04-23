麥當勞基金會神鬼志工！暗槓捐贈箱中獎發票　8年A走500萬

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會遭志工侵占捐款500萬元。（圖／翻攝基金會網站）

記者劉昌松／台北報導

麥當勞叔叔之家慈善基金會長期對外募資，資助偏鄉兒童家庭，主要的募資來源包括各速食店內的捐贈箱，但基金會冷姓志工，卻利用每月清點捐贈資金的機會，暗槓中獎發票、現金，8年來侵吞近500萬元，台北地檢署23日指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談冷以及基金會藍姓員工等7人到案，全案朝公益侵占等罪嫌偵辦。

「財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會」是由台灣麥當勞在1997年間，以新台幣3000萬捐助成立，透過獨立運作、社會大眾與企業公益支持，籌辦多項兒童關懷服務方案，為促進台灣兒童健康與福祉而努力。

全省麥當勞速食店的櫃檯，也都會看到一個透明捐贈箱，供客人隨意捐贈統一發票或現金，每月定期收回基金會，由志工協助整理發票對獎，並統計受贈金額。

但中區國稅局監察室接獲檢舉後發掘本案，送請檢調查出，基金會冷姓志工涉嫌從2012年至今，利用幫忙對獎的機會，偷拿中獎發票，搭配他人身分證去便利商店領錢，加上偷拿的捐贈獻金，累計侵吞近500萬元，檢調23日除搜索並約談冷姓志工外，也一併以証人身分約談基金會內負責協調志工任務的藍姓員工等6名證人到案。

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