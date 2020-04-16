東京近600起病患遭拒收　有發燒者連續被40家醫院打搶

▲東京一名男子發燒就醫，連續被40家醫院拒收。（圖／翻攝自CCTV畫面)

國際中心／綜合報導

日本新冠肺炎的嚴情未見趨緩，近日爆出多家醫院因人手不足、醫療物資不足、醫院拒收病人等情況。僅首都東京，上周就發生了近600起醫院拒收病人事件 。

日本「朝日電視台」報導：日前一名男子聲稱自己有發燒等症狀要求就醫，他被救護車載走後，卻花費了很長時間才找到願意收治他的醫院。

據東京消防廳透露，日前東京中央區一名40多歲的男子出現發燒症狀，救護車當時把他送院救治，但是很多家醫院都以這名男子可能感染新冠肺炎為由拒絕收治 。最後這名男子在等了一個半小時後，才終於有醫院肯收他。期間救護車上的人員不斷打電話詢問。據統計，一個半小時裡共總有40家醫院拒收該名男子。

日本東京一名急救指定醫院的工作人員說，在地方醫療領域，一直都有這種情況發生，這種無法收治病人的情況會讓人感到非常焦急。

日媒報導，醫院總是找出各種理由，不願意收治發燒患者。但真實的原因是：很多醫院本來就人手不足，平時經常從別處借調醫生來當班。一旦治了新冠肺炎患者， 恐怕就沒有醫生敢來當班了。

在急救醫院裡，兼差醫生佔了很大的比重，有很多內科醫生都是其他醫院派遣過來的，一旦這家急救醫院開始收治新冠肺炎病人的話，其他醫院可能就不會再給他們派遣醫生。

東京方面表示，上周發生了584起患者被「踢皮球」的事件。此一數字是去年同期的約4倍。目前東京政府和醫院正在緊急尋找相關對策。