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第二槍！密西西比州要中國「負責」：讓數百萬人暴露在病毒威脅中

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▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

▲美國第二州向中國提起訴訟（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

繼美國密蘇里州（Missouri）先開第一槍，針對中國隱匿疫情，向對方提出訴訟後，密西西比州（Mississippi）檢察總長昨（22）日也宣布將跟進，「民眾應得的正義，我將在法庭上尋求」。

美國共和黨籍的密西西比州檢察總長費奇（Lynn Fitch），22日在推特上附上一份聲明並指出，由於中國政府惡意隱瞞疫情，讓許多人遭受了痛苦，她正準備向中國提起訴訟，「密西西比的民眾應得的正義，我將在法庭上尋求。」

聲明稱，中國隱瞞這種致命病毒的危險，這對世界非常不公平；同時又壓榨記者、醫生、檢舉人和其他人的聲音，使數百萬人暴露在新冠病毒的威脅中，讓全世界無法做好準備，導致更高的死亡人數和更危險的公共衛生影響，他們必須負責他們所造成的損害。

值得注意的是，就在前一天，美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）對中華人民共和國與中國共產黨提出訴訟，指出在新冠肺炎（COVID-19）流行期間謊報、隱瞞疫情嚴重性，衝擊密蘇里州原有秩序與經濟，要求現金賠償。

不過，中國外交部發言人耿爽22日回應指出，這起所謂的訴訟純屬惡意濫訴，有違基本法理。根據國際法上的主權平等原則，中國各級政府在疫情防控方面所採取的主權行為不受美國法院管轄。此外，耿爽今（23）日再次重申，「向中國『甩鍋』、推責解決不了美國自身存在的問題，對中國搞濫訴也不可能得逞。」

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