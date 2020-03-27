封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

▲在歐洲多個城封城之後，充氣性愛娃娃的銷售業績一路狂飆！(圖／翻攝自lumidolls)

國際中心／綜合報導

隨著新冠肺疫情愈演愈烈，歐洲多個地方相繼封城。當地人民紛紛搶購及囤積物資，網路購物平台自然成為「宅在家」消費者的進攻首選。

受疫情和封城措施影響，歐洲的實體店面消費遭受重創。媒體報導，歐洲廉價服飾Primark先後關掉了在義大利、西班牙、法國等歐洲11國多家門市和美國376家店面，月損失6.5億英鎊(約240億元新台幣)。快時尚品牌Zara生產線大量喊卡，取消訂單，並計畫在4月15日前臨時裁減2.5萬名門市員工。

實體店面被拋棄，歐洲的消費者湧向網路購物。口罩是線上平臺首當其衝的熱銷商品，電商資料顯示，西班牙的口罩銷售額一個月內增長了188倍，防毒面具銷售額增長了20倍。在義大利，口罩銷售額更暴漲540倍，空氣清淨機銷售額成長8倍。

除了防疫物資，歐洲人在封城後最大的需求之一是室內健身器材。在西班牙，成長最顯著的是跑步機，GMV(網站成交金額)環比(指與上一統計段比較)增長達1159%；拉力帶增長500%；綜合健身器材成長421%。在義大利市場，拉力帶GMV環比增長615%，運動衣和運動內衣的增長也分別衝到了293%及286%。

歐洲人同時還「囤積」了很多「宅在家」的生活和娛樂用品。西班牙一家電商平臺的LED電視的銷售額比上個月增長了212%、咖啡機增長了531%。很多義大利人「宅在家」不忘做頭髮，直發夾板GMV的環比增長達到了308%。

另一方外，在西班牙和義大利兩國，充氣娃娃的GMV跟去年同期相比，分別增長了262%和480%。

針對居家、健身、娛樂類產品在歐洲的熱銷狀況，相關行業負責人表示，目前正在積極建議相關賣家備貨。例如銷售最火爆的跑步機等商品，正提前備貨到海外倉庫。