　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

性愛娃娃妓院夯！網紅臉「E奶櫻花妹」，比真人還過癮（圖／翻攝自lumidolls）

在歐洲多個城封城之後，充氣性愛娃娃的銷售業績一路狂飆！(圖／翻攝自lumidolls)

國際中心／綜合報導

隨著新冠肺疫情愈演愈烈，歐洲多個地方相繼封城。當地人民紛紛搶購及囤積物資，網路購物平台自然成為「宅在家」消費者的進攻首選。

受疫情和封城措施影響，歐洲的實體店面消費遭受重創。媒體報導，歐洲廉價服飾Primark先後關掉了在義大利、西班牙、法國等歐洲11國多家門市和美國376家店面，月損失6.5億英鎊(約240億元新台幣)。快時尚品牌Zara生產線大量喊卡，取消訂單，並計畫在4月15日前臨時裁減2.5萬名門市員工。

實體店面被拋棄，歐洲的消費者湧向網路購物。口罩是線上平臺首當其衝的熱銷商品，電商資料顯示，西班牙的口罩銷售額一個月內增長了188倍，防毒面具銷售額增長了20倍。在義大利，口罩銷售額更暴漲540倍，空氣清淨機銷售額成長8倍。

除了防疫物資，歐洲人在封城後最大的需求之一是室內健身器材。在西班牙，成長最顯著的是跑步機，GMV(網站成交金額)環比(指與上一統計段比較)增長達1159%；拉力帶增長500%；綜合健身器材成長421%。在義大利市場，拉力帶GMV環比增長615%，運動衣和運動內衣的增長也分別衝到了293%及286%。

歐洲人同時還「囤積」了很多「宅在家」的生活和娛樂用品。西班牙一家電商平臺的LED電視的銷售額比上個月增長了212%、咖啡機增長了531%。很多義大利人「宅在家」不忘做頭髮，直發夾板GMV的環比增長達到了308%。

另一方外，在西班牙和義大利兩國，充氣娃娃的GMV跟去年同期相比，分別增長了262%和480%。

針對居家、健身、娛樂類產品在歐洲的熱銷狀況，相關行業負責人表示，目前正在積極建議相關賣家備貨。例如銷售最火爆的跑步機等商品，正提前備貨到海外倉庫。

ET快訊
撐不住！燦星網決議：出清燦星旅股權53.1%
美國女困倫敦「真的很絕望」！她拍片哭求：想回中國　結局出爐
謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量
16縣市豪大雨特報！明起轉濕涼「降10度」　清明連假天氣曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京疫情拉警報，民眾賞櫻看比賽　新增確診是預估兩倍

AV明星群呼籲疫情期間大家要乖乖　自爆忙著DIY！

疫情期間如何進行安全性行為？「傳教士體位」母湯哦！

性學專家：高潮可以殺死新冠病毒！口愛可消除「業障」

天然ㄟ尚好！英國辣模要用「吞精」對抗新冠病毒！

疫情掃到要隔離？專家建議你自慰：可以提升免疫力哦！

啪啪啪時倒彈打到臉！40L罩杯巨乳女「痛」下決心縮胸

新冠惹禍！自我隔離太無聊　英超球星睡了自己的小姨子

新冠疫情強迫宅在家　最大A片網站Pornhub流量大爆發！

獻身求藥　俄AV女優願跟發明治新冠肺炎靈藥的人啪啪啪

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新加坡驚現巨型UFO藏灰雲中底部閃光　網曝真相「電腦後製」

合成女同學不雅照...取名「熟人凌辱」　男高生「超瞎處罰」曝…家長全傻眼

尼泊爾封境防疫第4日　500登山客滯留喜馬拉雅山待援

「衛生紙蛋糕」賣翻！日產200個還不夠...烘培師：客人完全瘋了

等病床等到斷氣、擴音器頻傳「死亡代號」！紐約醫師：簡直是世界末日

安倍晉三：東京封城將重創日本經濟！　日媒解析封城可能性：2選項是關鍵

日本入境管制出包！時差算錯…美國入境僅接受「一般疫檢」　92人成漏洞

老爸親操刀！兒見「地中海禿頭」秒大哭　3萬網友笑翻：還好要隔離很久

京都大學念4年！男大生「肥宅→花美男」　網驚：根本是轉世

送完包裹被告知「我在居家檢疫」　高雄郵差嚇壞

接見民間監督司改聯盟　蔡英文：期許共同推進司法改革成果

被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

中職／明星賽受疫情波及　確定史上首度停辦

土耳其淪陷！　吳鳳擔心家人…妹妹曝現況「完全不敢出門」

他愛地球花27萬蓋「超前衛空氣混凝土圓房」　冬暖夏涼外觀超吸睛！

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新光三越「初夏購物節」150萬組美妝優惠齊發　3大攻略術搶便宜不手軟

陳家欽聲明：光明磊落、絕無不法！　檢舉人「對慣例誤解」

NBA Store Taiwan強力主打　MK春夏商品潮人必備行頭

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

國際熱門新聞

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

川普簽署「台北法案」正式生效！

美確診8.2萬超越中國　成全球最多

疫情期間性行為　傳教士體位母湯

無症狀患者7天變重症　肺部影片曝光　

更／伊朗暴增近3千例累計3.2萬確診

日本副首相：有人說WHO應改稱CHO

更／美航母20人染疫　5月美菲軍演取消

德國「小提琴女神」證實染疫

她炫耀不會中鏢　2天後確診咳到喉嚨流血

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

道瓊連漲21％！創90年來「最強3日漲幅」

更多熱門

相關新聞

尼泊爾封境防疫第4日 500登山客滯留喜馬拉雅山待援

尼泊爾封境防疫第4日 500登山客滯留喜馬拉雅山待援

尼泊爾為阻止新冠肺炎疫情在國內蔓延，政府自24日起宣布全國封鎖一週，除特殊情況，所有居民禁止外出，這也導致仍在喜馬拉雅山上的約500名外國登山客，無法順利返回。尼泊爾旅遊局發言人什雷斯塔（Shradha Shrestha）表示，目前正與多個政府機構合作，試圖營救這些登山客，並將他們帶回加德滿都。

紐約醫師曝急診室慘況：世界末日

紐約醫師曝急診室慘況：世界末日

日入境管制出包　92人成漏洞

日入境管制出包　92人成漏洞

安倍：東京封城將重創日本經濟

安倍：東京封城將重創日本經濟

急診室變培養皿　紐約醫確診也要工作

急診室變培養皿　紐約醫確診也要工作

關鍵字：

封城性愛娃娃用愛抗疫世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面