快訊／海軍司令劉志斌自請處分　海軍艦隊指揮官、敦睦支隊長調離現職

記者袁茵／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間8時30分召開記者會，說明初步調查結果，由《ETtoday新聞雲》全程直播。國防部長嚴德發表示，海軍司令劉志斌自行處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。

嚴德發21日在記者會坦承艦隊4大疏失，第一，疫情通報不落實；第二，回來之後的檢疫小組沒有落實檢疫；第三是任務執行期間，官士兵防疫的管理上不夠確實；第四是海軍之前防疫措施規劃不足。

對此，嚴德發表示，檢疫工作沒有落實，導致無法捍衛防疫關卡，引發社會指責，還重挫國軍形象，海軍司令劉志斌已自行處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝則調離現職。

▲0421國防部臨時記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）





▲海軍中將高嘉濱。（圖／記者屠惠剛攝）

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