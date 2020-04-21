▲國防部長嚴德發。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國防部21日晚間開記者會對外說明敦睦艦隊疫情調查狀況，國防部長嚴德發率將領鞠躬向國人道歉，並表示已向總統蔡英文自請處分。對此，蔡英文隨後在臉書表示，已告知嚴德發，目前最重要是確保整體國軍防疫與疫調工作，用最高標準儘速進行；而在當前台海情勢下，國軍絕不能因為本案，影響國軍日常的戰力整備和國家安全的維護任務。



蔡英文要求嚴德發，國防部應坦誠面對問題，現階段國軍更應該積極強化防疫作為。在初步的調查中，國防部已整理出四大缺失，目前將主責的將領調離現職。本案應持續調查，釐清問題癥結，並將調查的階段結果隨時向社會說明，待完整調查後進行相關人員的懲處。

此外，蔡英文也請行政院負責相關業務的羅秉成政委，繼續督導本案的進度。她強調，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避，勇敢面對，才是國軍本色，調查和檢討，只是一個開端，「嚴部長更重要的任務，是徹底改變導致這次缺失的根本問題。」



蔡英文表示，面對疫情擴散的風險，「我要求本案所有相關人員，務必配合疫情指揮中心的疫調及國防部專案小組的調查，不得有所隱瞞。對於接受疫調的相關人員，我也請社會給予當事人空間，尊重他們的隱私。」

▲國防部長嚴德發率將領向國人致歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

其他人也看了這些...



► 嚴德發向蔡英文自請處分 率將領一鞠躬致歉

► 敦睦磐石艦隊群聚感染！嚴德發承認曝4大缺失「未戴口罩」

► 海軍司令劉志斌自請處分 海軍艦隊指揮官、敦睦支隊長調離現職

更多熱門新聞...

► 中共遼寧艦現身巴士海峽 嚴德發：敦睦艦隊有執行「秘密任務」

► 14日有官兵先下艦艇？ 國防部解釋：檢疫後做結訓預演

► 嚴德發自請處分…蔡英文說話了 「勇敢面對才是國軍本色」