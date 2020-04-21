快訊／14日有官兵先下艦艇？　國防部解釋：檢疫後做結訓預演





▲0421國防部臨時記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間8時30分召開記者會，說明初步調查結果，由《ETtoday新聞雲》全程直播。對於原本訂於15日放假，為何14日就有官兵下船？國防部發言人史順文表示，有些人在14日上午7時30分完成檢疫後，就可以在下船做隔日結訓典禮預演，但晚上都會回去艦艇上。

海軍敦睦艦隊於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後在公海航行近30天，4月9日結束行程返回台灣。國防部考量疫情嚴峻，要求官兵和實習生於艦上隔離6天，至4月15日確認艦上所有人員身體健康，宣布解除隔離、放行下船，但卻爆出有多人確診，甚至有個案在14日就有下船消費行為。

對此，史順文21日記者會上提到，這事情確實沒說清楚，但剛剛有特別提到，重點在聯合檢疫小組完成檢疫工作後，才會讓人員下船。這時間表講的很多次，14日上午7點半開始檢疫後，人員完成一些後續檢測，有的就可以下船去做隔天結訓典禮預演，有的人是去做其他勤務，但是晚上都會回到船上去。

史順文說，15日人員完成結訓後，下午2點開始放假，下船這整個程序上面，是由聯合檢疫小組完成後，就能進行下船。

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