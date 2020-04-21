嚴德發坦承「親自核定」敦睦遠航訓　蔡英文219得知表示尊重

記者陶本和／台北報導

針對敦睦艦隊染疫的狀況，國防部長嚴德發21日晚間召開臨時記者會，對於敦睦艦隊為何在全球疫情嚴峻之際依舊出訪帛琉的疑問，嚴德發也表示，這次的行動是他親自核定，有向總統蔡英文報告，而蔡英文也同意。

至於國防部規劃遠航訓的日程，是何時向蔡英文報告？嚴德發一開始僅表示，有向蔡英文報告，且獲得同意，最後在媒體追問下鬆口報告時間點，「在2月19日的例行會議中向總統報告，總統表示尊重。」

國防部長嚴德發今晚在說明調查前，率將領向國人一鞠躬致歉。嚴德發表示，這次敦睦艦隊染疫，造成社會不安以及部隊染疫士兵家屬困擾，向全體國人一鞠躬表達歉意並表示，他已向總統蔡英文自請處分。

對於國軍群聚染疫，嚴德發在記者會上也表示，經過初步調查，共有四項缺失，包括：疫情通報不落實，第二是回來之後的檢疫小組，沒有落實檢疫，第三是任務執行期間，官士兵防疫的管理上不夠確實，第四是海軍之前防疫措施規劃不足。

另外，嚴德發坦承艦隊體溫量測不確實、未全程載口罩。

至於懲處部分，嚴德發也表示他已向蔡英文自請處分，對於檢疫工作沒有落實，導致無法捍衛防疫關卡，引發社會指責，還重挫國軍形象，海軍司令劉志斌已自行處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝則調離現職。

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