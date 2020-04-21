　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部第一波懲處名單出爐　海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼海軍中將高嘉濱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海軍中將高嘉濱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、袁茵、蔡文鈴／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部成為眾矢之的，21日晚間20時30分召開記者會說明初步調查結果，由《ETtoday新聞雲》全程直播。據了解，國防部第一波懲處名單，分別為海軍艦隊指揮官高嘉濱，以及敦睦支隊長陳道輝，兩人皆自請處分，目前已呈報給總統蔡英文批示。

敦睦艦隊磐石艦共爆出27人感染新冠肺炎，引發各界譁然，總統蔡英文發聲明認為國防部應徹底檢討，而海軍司令部副司令梅家樹則在事發後也出席了中央流行疫情指揮中心記者會，甚至鞠躬道歉。

對於民間聲討究責國防部的聲浪漸起，前民進黨立委段宜康今天開了第一槍，點名國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等長官「該辭職就辭職」。

另外，國防部長嚴德發預定在22日（三）前往立法院進行專案報告，根據民進黨立委王定宇21日公布的訊息指出，國防部的調查報告分為四個部分，包括：第一，決定進行「敦睦艦隊遠訓」的決策是否必要？若涉及機密建議可採機密向國會報告；第二，敦睦艦隊的防疫規劃是否完整合宜？

第三，敦睦艦隊執行防疫工作是否落實？包括航程中的就診人次不少，目前經查有已確認就診人數148人、226人次，發燒5、上呼吸道10、頭痛2、腸胃不適18、暈船62、外科41、皮膚23、口腔10、眼科11、其他健康諮詢等，其防疫規劃為何？為什麼沒有啟動防疫程序？

第四，疫情爆發後，海軍公佈的事項錯誤連連，從是否全程戴口罩、是否篩檢、到是否提早下船，都被抓包打臉，螺絲在哪裡出問題？

敦睦艦隊「磐石艦」新冠肺炎群聚還在延燒，根據中央流行疫情指揮中心21日下午最新宣布，該艦隊再新增3例確診個案，累計27例。

21日新增個案為案423至425，2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊（磐石艦）實習生及軍人，目前累計27人群聚，而今日新增的3人都是「一採陰性」，做了「二採」才確診染疫。

指揮中心指揮官陳時中表示，案423為20多歲男性（實習生），於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性（軍人），約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

而案425為20多歲男性（軍人），3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

其他人也看了這些…

一張圖看關鍵45天　敦睦艦隊集體感染新冠肺炎過程
國防部清查：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒
磐石艦就診人數為何從70暴增至148　國防部解釋關鍵原因

更多熱門新聞…

敦睦艦隊「空白14天」口罩數量兜不攏　國防部遭疑又隱瞞了
戰前脫逃指揮中心記者會？　國防部回應了
磐石艦再3人染疫！　全是一採陰性「二採才確診」累計27人群聚

ET快訊
LIVE／磐石艦群聚感染　「懲處名單」國防部記者會說清楚！
不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光　遍及14縣市「10學
快訊／林益全敲1600安　中職史上最快達標
與確診士兵案409搭客運「鄰座男找到了」　住基隆在台北上班
白宮「邀台灣加入聯合國」連署達標！　黃安說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫優先！高市議會臨時會恐開不成　陳致中：跟韓市長討論議題這麼困難？

甩鍋基層官兵斷尾求生？　江啟臣：國防部長官別卸責

海軍染疫蔡英文該出面道歉？　馬英九：2013洪仲丘事件我有道歉

3萬元補助22日入帳！自營業者補貼來了「首批4000多人可領」

不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光　遍及這14縣市「含10間學校」

李彥秀、柯志恩組成「李柯太太」　痛批國防部：別再擠牙膏！

國防部第一波懲處名單出爐　海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝

LIVE／敦睦艦隊染疫延燒　國防部2030記者會說清楚

立院專案報告前夕…傳嚴德發密會柯建銘　呂玉玲質疑串供

快訊／究責敦睦艦隊染疫　國防部2030開記者會公布懲處名單

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

加拿大斑馬線反制不禮讓駕駛！　整片立起來擋車保護行人過馬路

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

防疫優先！高市議會臨時會恐開不成　陳致中：跟韓市長討論議題這麼困難？

甩鍋基層官兵斷尾求生？　江啟臣：國防部長官別卸責

海軍染疫蔡英文該出面道歉？　馬英九：2013洪仲丘事件我有道歉

3萬元補助22日入帳！自營業者補貼來了「首批4000多人可領」

不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光　遍及這14縣市「含10間學校」

李彥秀、柯志恩組成「李柯太太」　痛批國防部：別再擠牙膏！

國防部第一波懲處名單出爐　海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝

LIVE／敦睦艦隊染疫延燒　國防部2030記者會說清楚

立院專案報告前夕…傳嚴德發密會柯建銘　呂玉玲質疑串供

快訊／究責敦睦艦隊染疫　國防部2030開記者會公布懲處名單

防疫優先！高市議會臨時會恐開不成　陳致中：跟韓市長討論議題這麼困難？

告別熊貓眼！醫授3黑眼圈「免遮瑕消除法」...鼻子過敏的人必看

甩鍋基層官兵斷尾求生？　江啟臣：國防部長官別卸責

肩貼阿伯被罵「保持社交距離」　鯰魚哥傻眼：你找我聊天的耶

海軍染疫蔡英文該出面道歉？　馬英九：2013洪仲丘事件我有道歉

深夜洗衣機嘎嘎響　她一看活逮陌生人「帶一堆衣服來洗」...下秒氣炸亂罵

3萬元補助22日入帳！自營業者補貼來了「首批4000多人可領」

中職／潘威倫最慘開季　2場被6轟失14分破新高生涯危機

敦睦艦隊「神秘19天」去關島？　王定宇：對台灣是很難得的機會

SBL冠軍賽／轟新高32分裕隆扳平系列賽　呂政儒：回到0開始

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

快訊／官兵召回台中一中集合　海軍司令部道歉了

國防部第一波懲處名單出爐

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

快訊／國防部2030開記者會　公布敦睦艦懲處名單

快訊／戰前脫逃指揮中心記者會？　國防部回應了

海基會前發言人管安露病逝　享年50歲

陳時中人氣贏過蔡英文　卻輸給第一名的「他」

帛琉特種行業成染疫源頭？　名嘴公布地點

一張圖看敦睦艦隊45天集體染疫過程

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實了

王建煊自曝罹癌　海捐1億元投身公益

磐石艦染疫讓「罷韓逆轉」　3關鍵再寫紀錄　

前台灣省議會議長劉炳偉病逝　享壽67歲

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

更多熱門

相關新聞

台大、師大：接獲簡訊師生14天勿到校

台大、師大：接獲簡訊師生14天勿到校

海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，指揮中心隨即針對全台24萬名民眾發出足跡熱點警示簡訊。國立台灣大學今（21）日對此表示，請收到簡訊或與染疫官兵同時間地點出現的師生，進行自主健康管理14天，期間不得到校上課上班。

高雄人夫收「細胞簡訊」　被妻趕出門

高雄人夫收「細胞簡訊」　被妻趕出門

業者大罵軍方：為何選在一中商圈集合

業者大罵軍方：為何選在一中商圈集合

今晚湖北類包機載229人　將起飛

今晚湖北類包機載229人　將起飛

元大S&P原油正2溢價逾270%　金管會示警

元大S&P原油正2溢價逾270%　金管會示警

關鍵字：

國防部敦睦艦隊敦睦海軍新冠肺炎防疫高嘉濱陳道輝

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面