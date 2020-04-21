國防部第一波懲處名單出爐　海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝





▲海軍中將高嘉濱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、袁茵、蔡文鈴／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部成為眾矢之的，21日晚間20時30分召開記者會說明初步調查結果，由《ETtoday新聞雲》全程直播。據了解，國防部第一波懲處名單，分別為海軍艦隊指揮官高嘉濱，以及敦睦支隊長陳道輝，兩人皆自請處分，目前已呈報給總統蔡英文批示。

敦睦艦隊磐石艦共爆出27人感染新冠肺炎，引發各界譁然，總統蔡英文發聲明認為國防部應徹底檢討，而海軍司令部副司令梅家樹則在事發後也出席了中央流行疫情指揮中心記者會，甚至鞠躬道歉。

對於民間聲討究責國防部的聲浪漸起，前民進黨立委段宜康今天開了第一槍，點名國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等長官「該辭職就辭職」。

另外，國防部長嚴德發預定在22日（三）前往立法院進行專案報告，根據民進黨立委王定宇21日公布的訊息指出，國防部的調查報告分為四個部分，包括：第一，決定進行「敦睦艦隊遠訓」的決策是否必要？若涉及機密建議可採機密向國會報告；第二，敦睦艦隊的防疫規劃是否完整合宜？

第三，敦睦艦隊執行防疫工作是否落實？包括航程中的就診人次不少，目前經查有已確認就診人數148人、226人次，發燒5、上呼吸道10、頭痛2、腸胃不適18、暈船62、外科41、皮膚23、口腔10、眼科11、其他健康諮詢等，其防疫規劃為何？為什麼沒有啟動防疫程序？

第四，疫情爆發後，海軍公佈的事項錯誤連連，從是否全程戴口罩、是否篩檢、到是否提早下船，都被抓包打臉，螺絲在哪裡出問題？

敦睦艦隊「磐石艦」新冠肺炎群聚還在延燒，根據中央流行疫情指揮中心21日下午最新宣布，該艦隊再新增3例確診個案，累計27例。

21日新增個案為案423至425，2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊（磐石艦）實習生及軍人，目前累計27人群聚，而今日新增的3人都是「一採陰性」，做了「二採」才確診染疫。

指揮中心指揮官陳時中表示，案423為20多歲男性（實習生），於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性（軍人），約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

而案425為20多歲男性（軍人），3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

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