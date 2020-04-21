夫收「細胞簡訊」被妻趕出門…吵架整夜睡不著　醫轟：亂槍打鳥造成恐慌

▲林耕新醫師痛批電子足跡細胞簡訊造成恐慌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

磐石軍艦爆發新冠肺炎確診病例，為了提醒「相關」民眾注意，中央疫情管制中心會以細胞簡訊的方式來通知，不過高雄市知名身心科醫師林耕新卻揭露，有病患因為收到細胞簡訊，造成夫妻失和，還有整夜睡不著，讓林耕新相當生氣，在臉書po出文章，痛批「亂槍打鳥的作為，極可能更造成民眾恐慌與社會動亂，我嚴正反對」！

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林耕新醫師在臉書寫下自己遇到的兩個案，都收到了磐石軍艦確診病例電子足跡細胞簡訊，不過其中一名個案被老婆發現後，引起家庭紛爭，被老婆趕出門去住防疫旅館，但是自己明明就沒有去過公布的地點，另外一起是有嚴重潔癖的女士，她在疫情期間嚴守防疫措施，但因為家住北高雄某百貨公司附近也收到了，因此徹夜未眠。

▲林耕新醫師痛批電子足跡細胞簡訊造成恐慌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這2起個案讓身心科的林耕新醫師認為：「細胞簡訊立意在提醒感染源不明時提醒民眾自我保護自我管理的依據，或許造成困擾與焦慮，但也是防治武漢肺炎擴散的必要之惡。但是，現在竟然有人沒有公共衛生概念，要求把700多位不管有沒有確診的人，全部發放電子足跡遍及的細胞簡訊.... 如此魯莽且不必要的做法，其數以百萬甚至千萬通計的簡訊，保證造成社會嚴重恐慌，商家生意一落千丈，民眾心理健康受損。沒有專業知識，也要有點常識，真不想去臆測這背後的目的為何」！

林耕新強調：「鑽石公主號是因為感染源不明，不得不使用細胞簡訊提醒，但磐石軍艦情況不同，已經進行全面篩檢與隔離，怎能等同處理呢？」所以他痛批：「身為一位身心科醫師，對於這種亂槍打鳥式的作為，極可能更造成民眾恐與社會動亂，我嚴正反對！」

▲林耕新醫師（右）痛批電子足跡細胞簡訊造成恐慌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）