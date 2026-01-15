　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君、楊珍妮赴美實體磋商關稅　會後宣布共識內容

▲▼ 行政院鄭麗君副院長出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅日前傳出將有重大進展，外傳台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，同時台積電也承諾增加投資設廠。行政院台美經貿工作小組表示，由行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，於1月14日晚間出發赴美，本次磋商後，預計將對外宣布達成共識之內容，後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

行政院台美經貿工作小組表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。

經貿辦指出，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

01/13 全台詐欺最新數據

相關新聞

台灣15%？　邱毅：美大法官應會判川普關稅違法

台灣15%？　邱毅：美大法官應會判川普關稅違法

《紐約時報》披露，台美貿易談判接近達成協議，美國可能將對台進口關稅下調至15%。而備受矚目的美國總統川普「全球關稅政策」是否合法一案，美國最高法院今天尚未做出裁定。對此，前立委邱毅認為，大法官應會判定川普全面關稅違法，必須取消這項政策，這一來對美國經濟的衝擊可大了。

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

關稅降至15%　中經院長：傳產利多

關稅降至15%　中經院長：傳產利多

施俊吉嘆：若川普關稅判決違法　台灣何需現在拿5座晶圓廠去換？

施俊吉嘆：若川普關稅判決違法　台灣何需現在拿5座晶圓廠去換？

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

