一張圖看關鍵45天　敦睦艦隊集體感染新冠肺炎過程

▲敦睦艦隊染疫時序。（圖／美編許立昕整理製表）

記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊累計24例確診新冠肺炎，期間有上百位官兵一度被放下船休假到處趴趴走，但海軍這兩日，對於何時放人下船，或為何放人？始終說不清，為此《ETtoday新聞雲》統整還原，敦睦艦隊從3月5日艦隊出航，到4月18日的關鍵45天，爆發集體染疫過程。

對於本次敦睦艦隊出航，外界質疑本次在疫情期間，為何執意執行任務，到底是誰下得令？對此，國防部軍政副部長張哲平20日在立法院受訪時表示，這已經行之有年，是海軍年度重要演訓。

張哲平表示，在航訓的過程中，可將學生在學校學習的理論及實務結合，達到宣揚國威、宣慰僑胞、敦睦邦誼的功能，是既定的重要工作，「事前也依據中央疫情流行指揮中心指導做評估及必要的調整。」

此外，張哲平也表示，當時根據中央疫情流行指揮中心的指導，評估後決定，只要敦睦艦隊要前往的國家境內有一人確診就不停泊；另外，若隨艦執行任務的官兵，途中出現疑似症狀就中止任務。

不過，自敦睦艦隊上爆發確診案例以來，海軍對於諸多問題，始終交代不清楚，成為各界的眾矢之的。其中包括根據軍醫局的資料，在航行期間，其實有70位官兵看診71次，有5人曾有發燒狀況，為何沒有提高警覺，為何沒有後續處置等；另外，也被外界所質疑的是，海軍就4月14日艦隊約百位官兵下船休假一事，前後說法不一，讓外界更是霧裡看花，甚至因為官兵四處趴趴走，進而導致社區民眾的恐慌。

為此，《ETtoday新聞雲》統整還原，敦睦艦隊從出航到爆發集體染疫的過程。首先，艦隊是於3月5日正式從台灣出發，在準備期間，國防部備妥3萬多片口罩、600件防護衣、酒精等防疫物資，如果敦睦支隊744人，每人每天一片口罩，可足夠使用45天；不過，爭議點在於，海軍在抵達帛琉時，雖然有準備防疫物資，但官兵在交流的過程中，其實是沒有配戴口罩的。

敦睦艦隊於3月12日抵達帛琉，由於船艦吃水深度的關係，僅有康定艦靠泊，而磐石艦、岳飛艦錨泊，因此磐石與岳飛上的官兵，是透過接駁船的方式上岸。在抵達時，即展開歡迎儀式，以及與友邦之間的交流活動，包括樂儀隊表演、鼓號樂隊表演、莒拳隊表演，也在當地與帛琉進行一場壘球友誼賽，甚至在離開前也依慣例舉行晚宴。

▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

在3月15日，敦睦艦隊離開帛琉，由於依據疫情指揮中心的要求，該艦隊離開帛琉之後，必須距離30天才可以入境台灣；因此，當艦隊在4月9日停泊左營港的時候，官兵是不得下船的。言下之意，所以當天總統蔡英文特別南下迎接時，她只能在岸邊向船上的官兵揮手致意，才沒有與總統近距離接觸。

接著，在4月12、13日時，中共遼寧號航空母艦(CV-16)編隊及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542／598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965)，由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練；為此，即便敦睦支隊仍在隔離檢疫的期間，還是由成功級「岳飛艦」、康定級「康定艦」二戰艦出航，執行相關的監控任務。

到了4月14日，敦睦支隊離開帛琉已經滿30天，因此船上官兵是允許入境台灣的；在14日的上午，開始搭梯口的作業，隨後檢疫小組登艦開始進行檢查工作。

不過，目前被外界所疑惑的在於，為何檢疫小組在登艦檢查的時候，並未針對出航期間，有70位官兵看診71次，有5人發燒的狀況持懷疑態度，成為後續國防部與海軍將資料蒐整後，送去疫情指揮中心檢討的重要議題。

在14日當天，檢疫小組完成船上檢疫作業之後，便讓部分非執勤人員約100多員官兵下船放假，而在這個過程當中，其實也未有任何包商有登船的情形。

接著，在4月15日，依照時程規劃，由參謀總長黃曙光主持敦睦支隊的結訓典禮，這也是他最為接近該部隊的時候。在過程中，部分艦隊上官兵因為身體不適，在社區診所就醫，經過通報跟檢疫，於4月17日確定第一個確診病例，並在18日正式爆發集體染疫的狀況。

▼敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

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