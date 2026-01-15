　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube強化青少年「防沉迷」機制　家長可控管短影音觀看時數

 ▲▼YouTube強化青少年保護　家長現可控管觀看時長。（圖／官方部落格）

▲YouTube強化青少年保護　家長現可控管觀看時長。（圖／官方部落格）

記者吳立言／綜合報導

YouTube 今（15日）宣布多項針對青少年與家庭用戶的新功能，主軸聚焦在「可控的觀看體驗」、「年齡適切的內容推薦」，以及「更簡化的家庭帳戶設定流程」。官方表示，這些更新是為了協助家長在不阻隔數位生活的前提下，引導孩子更健康地使用影音平台。

強化 Shorts 使用控管　家長可直接限制滑動時間

YouTube 表示，家長現在可替受監督的青少年帳戶設定「Shorts 滑動時間上限」，甚至能將時間直接設為 0 分鐘，暫時關閉 Shorts 動態內容。官方指出，這項設計屬於業界首見，讓家長能更精準管理短影音的使用情境。

例如，家長可在寫作業或讀書時段關閉 Shorts，長途移動或休息時間再彈性調整為固定分鐘數。此外，原本預設開啟的「就寢提醒」與「休息提醒」功能，也將開放家長自訂，進一步因應不同家庭作息。

建立青少年內容品質原則　納入專家與學術機構意見

在內容面向，YouTube 同步公布一套新的「青少年高品質內容原則」，並提供創作者指引，協助平台推薦更具教育性、適齡性與正向價值的影片。

這套原則由 YouTube 青少年諮詢委員會，攜手 UCLA 旗下研究單位共同制定，並參考多個國際心理與數位健康機構的專業建議。未來，這些原則也將實際影響推薦系統，提升高品質內容在青少年帳戶中的曝光比例。

官方點名的代表性頻道包含 Khan Academy、CrashCourse 與 TED-Ed，顯示平台希望在娛樂之外，增加學習型內容的能見度。

帳戶建立與切換流程簡化　減少家庭使用摩擦

在帳戶體驗方面，YouTube 預告將於數週內推出全新註冊流程，讓家長可更快速建立兒童帳戶，並能在手機 App 中一鍵切換不同家庭成員帳號。這項調整可降低誤用帳戶的風險，確保每位家庭成員都在適合自己年齡的內容環境中觀看，對有多位孩子的家庭特別實用。

YouTube 重申，其長期方向並非阻止孩子接觸網路，而是透過內建保護與家長工具，協助孩子建立更健康的內容消費習慣。此次更新也被視為平台在青少年心理健康與家長控管需求之間，持續調整平衡的最新一步。

01/13 全台詐欺最新數據

YouTube青少年家庭控管短影音帳戶設定防沉迷

