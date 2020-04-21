快訊／戰前脫逃指揮中心記者會？　國防部回應了

▲4月21日，中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日下午依慣例舉行記者會，有報導指稱國防部「戰前脫逃」。對此，國防部官員指出，是否要前往CDC是要由CDC通知，今天CDC通知國防部不需要前往。

在海軍磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染後，外界認為正需要國防部說明疫情之際，但21日未派員前去疫情記者會說明；而有媒體報導指稱，國防部是「戰前脫逃」。

對此，國防部官員表示，是否要前往CDC是要由CDC通知，今天CDC通知國防部不需要前往。

敦睦艦隊「磐石艦」新冠肺炎群聚還在延燒，中央流行疫情指揮中心21日下午宣布，該艦隊再新增3例確診個案，新增個案為案423至425，2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊（磐石艦）實習生及軍人，目前累計27人群聚，而今日新增的3人都是「一採陰性」，做了「二採」才確診染疫。

指揮中心指揮官陳時中表示，案423為20多歲男性（實習生），於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性（軍人），約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

而案425為20多歲男性（軍人），3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

其他人也看了這些…

►確診官兵新北足跡曝光！曾到永和樂華夜市、板橋車站

►磐石艦確診「新北1例」 曾外出買早餐、超商領錢

►磐石艦確診「北市1例」足跡曝 4/17跟女友到桂林路家樂福吃爭鮮

更多熱門新聞…

►國防部證實：磐石艦377成員有70人看診、5人曾發燒

►居家檢疫逾2萬人 北市發放「防疫勤務補助」2779萬元

►新北確診官兵搭軍車回北部 侯友宜：行經場所已全面消毒