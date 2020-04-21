生意剛回溫又馬上「墜崖」　業者大罵海軍：為何選在一中商圈集合

▲▼一中商圈的業者因為疫情有1/3停業，路上不見人潮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國防部在18日上周六中午緊急召回56名有確診疑慮的官兵回營，竟然選擇在台中市人潮眾多的一中商圈集合，商圈內1名林姓餐廳業者大罵軍方腦殘、豬隊友，她說，原本因為台中連日零確診，生意逐漸回溫，不料傳出軍方的集合地點之後，隔天馬上「懸崖」，她只得忍痛歇業，整條一中街至少關了三分之一，大家都在苦撐，不知該怎麼辦？

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國防部上周六中午緊急通知59名官兵，到台中一中校門外面集合，後來3人出現症狀，留在台中，其餘56名全載回台北，軍方選在台中市最熱鬧的一中商圈集合，引起外界非常大恐慌，市長盧秀燕更是批評，國軍穿著防護衣，全副武裝，師生卻暴露在確診疑慮官兵之中，甚至軍車一度還開進校園，她提出抗議和譴責，國軍防疫觀念都比老師差，保護不了自己的士兵，如何保家衛國？

▲▼台中市環保人員前往一中街的超商外面消毒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

在一中街開設4家餐廳的林姓業者表示，一中商圈絕大多數都是台中或是外地來逛街的年輕人，3月初台灣開始出現境外移入的案例後，商圈生意就受到影響，大家都不敢來逛，商圈租金和人事等成本都很高，隔壁的漢堡店不支而停業，而她在3月底也把其中2家的營業時間，從原本上午開到晚上，改成下午休息，只在午晚餐的用餐時段營業。

林老闆說，因為台中連續11天出現零確診，商圈人潮開始回流，上周六生意漸有起色，店員還一度忙不過來，不料當天下午傳出軍方選在台中一中校門外集合的消息後，隔天周日業績有如斷崖式一落千丈，她1天的成本包括人事、租金、食材和水電等要上萬元，但現在1天只有2千多元營收，昨天只好忍痛關掉距離超市較近的2家。

她說，即使政府宣布有紓困方案，但她打去問沒人可以回答，沒有紓困內容和細節，也沒有窗口，一中商圈不但是年輕人愛逛的場所，一中街的水利大樓，整棟都是學生補習的補習班，人潮非常多，如今因為軍方選在一中商圈集合，害得業者紛紛停業，她說，整條一中街至少有三分之一的店都已關門，昔日人潮多得寸步難行的景象，如今已不復見。

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