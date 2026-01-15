　
北車商場即起招商「權利金首採累退制」　年營業額盼破50億元

▲▼ 台北車站大廳空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北車站商場即日起公告招商。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

台北車站商場由微風集團營運近20年，合約於今年7月24日到期，台鐵公司即日起至3月30日公告招商，契約期間15年，得優先續約8年，投資金額不低於7.65億元，且權利金首次採用「累退制」，盼年營業額可以突破50億元。

台鐵表示，台北車站商場民國94年依促進民間參與公共建設法規定，由微風場站開發股份有限公司得標，自95年起辦理整建後營運，歷經續約，契約將於今年7月24日屆期，營運期間除針對場域空間改造，也引進各式各樣的餐飲美食、伴手禮等服務，營業額從每年8億元成長至去年30億元。

台鐵總經理馮輝昇表示，台北車站商場營運權利金以往都是採累進制，廠商營業額越多，台鐵就可以收越多，但台北車站是人流匯集所在，看好其發展潛力，營業額有機會再衝高，台鐵願意以共享成果方式一起努力，因此首次將採權利金累退制，預估年營業額會達40億元左右，目標希望超過50億元，若效果良好，未來也會在其他重要車站採用這種模式招商。

台鐵資產開發處處長劉睿紘表示，「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」樓地板面積4325坪，契約期間15年，得優先續約8年，投資金額不低於7.65億元，開發權利金6千萬元，固定權利金1.2億元；增改修建期最長2年8個月，期間營運不中斷，採分期分區改建。

▲▼台北車站商場今起公告招商。（圖／記者周湘芸攝）

▲台鐵今舉行台北車站商場公告招商記者會。（圖／記者周湘芸攝）

馮輝昇表示，台北車站是台灣交通匯流最集中、人潮最多的地方，每天有60萬人次，許多國外觀光客也會在北車轉乘，包括搭乘機場捷運到桃機、搭高鐵到南部、搭台鐵到花東旅遊，且往北有中山商圈、往西有西門町、往東有華山文創園區及大稻埕，連結台北核心商圈，這次促參案可說是掌握流量密碼，已有超過10家業者洽詢，最終結果預計4月底出爐。

馮輝昇也說，台北車站商場營業額已成長3至4倍，此次希望投標廠商更重視ESG環境永續及AI導入，讓旅客享有更便利智慧服務，另也要重視安全環境營造。

劉睿紘指出，台北車站是一棟40年建物，未來5年在西區周邊重大開發案預計新增35000名就業人口，引入3000人入住，希望這次得標廠商能引進台灣在地小吃、日韓及東南亞美食、有台灣特色糕點、公益文化元素、國際友善及安全環境。

此外，台北車站為五鐵共構，針對指標複雜，馮輝昇也說，明年也將以台北、板橋及萬華車站作為示範車站，進行指標系統整合。

松山車站手扶梯突冒大量白煙　台鐵緊急停機啟動排煙

台鐵松山車站今天中午月台手扶梯突然冒出大量白煙，導致站內煙霧瀰漫，也觸動火災警報大響。對此，台鐵表示，初判為手扶梯機電設備故障冒煙，已緊急停機，並啟動排煙設備。

台鐵春節車票已售20.4萬張　部分時段車次僅剩零星座位

北車特定區1/22演習無差別攻擊　旅客4時段配合疏散

北市25歲美甲師當街被搶　正義哥出手相助

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

