社會 社會焦點 保障人權

南投超速開單王出爐！　溪頭聯外道路去年狂抓9205件超速

▲鹿谷鄉縣道151線10.07公里處固定式測速照相，取締件數居去年南投全縣之冠。（圖／翻攝Google Map）

▲鹿谷鄉縣道151線10.07公里處固定式測速照相，取締件數居去年南投全縣之冠。（圖／翻攝Google Maps）

記者高堂堯／南投報導

為強化路段車速管理、預防交通事故，南投縣警察局公布114全年度縣內固定式測速照相桿取締數據，其中鹿谷鄉縣道 151線10.07公里處共取締9205 件，位居全縣測速照相取締首位；警方呼籲駕駛人行經該路段及相關易違規路段時，務必遵守速限規定，確保自身與他人行車安全，亦可避免受罰。

南投縣警局交通警察隊表示，溪頭自然教育園區近年入園人次持續增加，伴隨車流量提升，且因縣道151線10.07公里處路段為直線下坡、往返溪頭車流頻繁，違規情形亦隨之上升，因此設置固定桿，提醒用路人降低車速、維護交通安全。

▲投警公布114年固定桿超速取締件數，提醒用路人注意安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方公布114年固定桿超速取締件數，提醒用路人注意安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

另作為竹山鎮紫南宮聯外道路的臺3丙線4.7公里處，則以4494件居次，去年下半年7月份取締839 件、8月份742件、9月份824件、10月份514件、11月份704件、12月份871件，呈現下降後又上升之趨勢。

▲投警公布114年固定桿超速取締件數，提醒用路人注意安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲投警公布114年固定桿超速取締件數，提醒用路人注意安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

依據縣警局統計，去年該縣固定桿超速取締件數除前兩名的鹿谷鄉縣道151線、竹山鎮臺3丙線2處，第三至五名分別為中寮鄉139線47.5公里處，共3613件，竹山鎮臺3線227.7公里處，共3594件，草屯鎮臺14乙線5.9公里處，共3148件。

縣警局交通隊呼籲，南投縣山區道路多為彎曲及坡道，行車應隨時注意速限並保持安全距離，避免因駕駛不慎造成違規或事故，共同營造安全的用路環境。

相關新聞

營業車市區超速42公里　駕駛+車行提告抗罰遭駁回

營業車市區超速42公里　駕駛+車行提告抗罰遭駁回

黃姓男子駕駛公司名下營業小客車，深夜行經高雄市三民區市區道路時，因超速42公里遭警方以雷達測速舉發，除裁罰新臺幣1萬2000元並須參加交通講習，車主公司亦遭吊扣牌照6個月。黃男與車行不服提起行政訴訟，主張測速設備設置及誤差不合法。法院審理後認定警方取締程序與設備均符合法令，判決原告敗訴。

事故高風險族群不能等　警深入琉球社區守護銀髮族交安

事故高風險族群不能等　警深入琉球社區守護銀髮族交安

台中路口側撞　外籍男捲車底一度失去生命跡象

台中路口側撞　外籍男捲車底一度失去生命跡象

騎車低頭看腳踏板　86歲嬤被撞躺路中

騎車低頭看腳踏板　86歲嬤被撞躺路中

屏東潮州驚見2牛逛大街　還跟車子搶道

屏東潮州驚見2牛逛大街　還跟車子搶道

