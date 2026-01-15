南投超速開單王出爐！　溪頭聯外道路去年狂抓9205件超速

▲鹿谷鄉縣道151線10.07公里處固定式測速照相，取締件數居去年南投全縣之冠。（圖／翻攝Google Maps）

記者高堂堯／南投報導

為強化路段車速管理、預防交通事故，南投縣警察局公布114全年度縣內固定式測速照相桿取締數據，其中鹿谷鄉縣道 151線10.07公里處共取締9205 件，位居全縣測速照相取締首位；警方呼籲駕駛人行經該路段及相關易違規路段時，務必遵守速限規定，確保自身與他人行車安全，亦可避免受罰。

南投縣警局交通警察隊表示，溪頭自然教育園區近年入園人次持續增加，伴隨車流量提升，且因縣道151線10.07公里處路段為直線下坡、往返溪頭車流頻繁，違規情形亦隨之上升，因此設置固定桿，提醒用路人降低車速、維護交通安全。

▲南投警方公布114年固定桿超速取締件數，提醒用路人注意安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

另作為竹山鎮紫南宮聯外道路的臺3丙線4.7公里處，則以4494件居次，去年下半年7月份取締839 件、8月份742件、9月份824件、10月份514件、11月份704件、12月份871件，呈現下降後又上升之趨勢。

依據縣警局統計，去年該縣固定桿超速取締件數除前兩名的鹿谷鄉縣道151線、竹山鎮臺3丙線2處，第三至五名分別為中寮鄉139線47.5公里處，共3613件，竹山鎮臺3線227.7公里處，共3594件，草屯鎮臺14乙線5.9公里處，共3148件。

縣警局交通隊呼籲，南投縣山區道路多為彎曲及坡道，行車應隨時注意速限並保持安全距離，避免因駕駛不慎造成違規或事故，共同營造安全的用路環境。