用「花蓮救災」分析黃國昌訪美　沈伯洋：荒謬到笑不出來

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席黃國昌率團訪美，返台後表明仍反對政院版1.25兆國防特別預算，後續還要提出民眾黨版本的特別預算案。對此，民進黨立委沈伯洋以「花蓮救災」來比喻黃國昌的行為，直言「荒謬到我笑不出來。為什麼國家的專業會變成這樣？」

▲圖為黃國昌率團訪美返台後舉行記者會的畫面。（圖／記者黃克翔攝）

黃國昌率團訪美返台後，14日舉行記者會說明出訪成果，強調此行讓他反對政院版1.25兆國防特別預算的決心更強烈，針對1.25兆國防預算特別條例，只有部分用於對美軍購，實際涉及軍購的僅有5項，合計約3000億元；此外，下周國防委員會機密會議後，民眾黨將自提一版軍購特別條例。

沈伯洋以「花蓮救災」比喻黃國昌的行為

對此，民進黨立委沈伯洋14日在臉書發文，並用花蓮救災來比喻黃國昌的行為，他表示，花蓮天災行政院提出馬太鞍特別條例，匡了300億來救災和重建，現在黃國昌對國防特別條例的做法，就像是下面這5個階段，「荒謬到我笑不出來。為什麼國家的專業會變成這樣？」

1、「為什麼300億只有幾頁？我不要審！」

2、「我看這個重建條例需要挖土機，這個挖土機怎麼買？傅崐萁和徐榛蔚沒跟我報告之前，我不要審！」

3、「聽說挖土機要從日本買？那我飛一趟日本了解一下。」

4、（去日本回來之後，開記者會）「我發現挖土機真的很重要，但是我有一個驚人發現，買挖土機只佔整個重建的一部分！剩下的錢根本是肥肉！所以我還是不要審！」

5、「我要提出一個只有挖土機的重建條例，我要拯救花蓮！拯救這個國家！」

黃國昌臉書PO文 轉機途中曝心境

而面對外界質疑，黃國昌目前尚未做出相關回應，他的臉書最新文章仍停留在12日，文章內容是分享他訪美轉機途中的心境，並質疑執政黨為了鬥在野黨，不惜犧牲國家利益。