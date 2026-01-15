　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用「花蓮救災」分析黃國昌訪美　沈伯洋：荒謬到笑不出來

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席黃國昌率團訪美，返台後表明仍反對政院版1.25兆國防特別預算，後續還要提出民眾黨版本的特別預算案。對此，民進黨立委沈伯洋以「花蓮救災」來比喻黃國昌的行為，直言「荒謬到我笑不出來。為什麼國家的專業會變成這樣？」

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲圖為黃國昌率團訪美返台後舉行記者會的畫面。（圖／記者黃克翔攝）

黃國昌率團訪美返台後，14日舉行記者會說明出訪成果，強調此行讓他反對政院版1.25兆國防特別預算的決心更強烈，針對1.25兆國防預算特別條例，只有部分用於對美軍購，實際涉及軍購的僅有5項，合計約3000億元；此外，下周國防委員會機密會議後，民眾黨將自提一版軍購特別條例。

沈伯洋以「花蓮救災」比喻黃國昌的行為

對此，民進黨立委沈伯洋14日在臉書發文，並用花蓮救災來比喻黃國昌的行為，他表示，花蓮天災行政院提出馬太鞍特別條例，匡了300億來救災和重建，現在黃國昌對國防特別條例的做法，就像是下面這5個階段，「荒謬到我笑不出來。為什麼國家的專業會變成這樣？」

1、「為什麼300億只有幾頁？我不要審！」
2、「我看這個重建條例需要挖土機，這個挖土機怎麼買？傅崐萁和徐榛蔚沒跟我報告之前，我不要審！」
3、「聽說挖土機要從日本買？那我飛一趟日本了解一下。」
4、（去日本回來之後，開記者會）「我發現挖土機真的很重要，但是我有一個驚人發現，買挖土機只佔整個重建的一部分！剩下的錢根本是肥肉！所以我還是不要審！」
5、「我要提出一個只有挖土機的重建條例，我要拯救花蓮！拯救這個國家！」

黃國昌臉書PO文　轉機途中曝心境

而面對外界質疑，黃國昌目前尚未做出相關回應，他的臉書最新文章仍停留在12日，文章內容是分享他訪美轉機途中的心境，並質疑執政黨為了鬥在野黨，不惜犧牲國家利益。

我來解析一下黃國昌這次的行為。 大家應該都還記得，花蓮那時候因為天災，所以行政院提出了馬太鞍特別條例，匡了三百億來救災和重建。 現在黃國昌對國防特別條例的做法，打個比喻來說，就是： 1. 「為什麼三百億只有幾頁？我不要審！」 2....

沈伯洋發佈於 2026年1月13日 星期二
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

【小狗被拖行！】嘉義小貨車後方竟綁著白狗　路人急攔才停車

政治熱門新聞

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

快訊／陳亭妃險勝林俊憲2.7個百分點　將第六度對決謝龍介

AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

賴瑞隆初選突圍　白喬茵曝原因

即／台南市長初選吞敗！林俊憲發聲：全力支持陳亭妃

前5戰5勝！陳亭妃第六度對決謝龍介　一圖比較2人特質、學經歷

林俊憲、陳亭妃誰出線？　民調完成「妃憲大戰」結局中午前揭曉

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

說清楚講明白！　國防部一次解答1.25兆軍購買什麼？　

徐國勇「不知黃國昌訪美做什麼」　民眾黨批：賴政府壟斷資訊掩蓋無能

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

更多熱門

相關新聞

黃國昌曝民眾黨將自提軍購特別條例　國民黨：立院藍白會繼續合作

黃國昌曝民眾黨將自提軍購特別條例　國民黨：立院藍白會繼續合作

針對民眾黨主席黃國昌訪美返台，表態將自提軍購特別條例版本，讓外界關注在野是否不再阻擋賴政府版本軍購特別條例的審查程序。國民黨晚間表示，相信透過各項議題交換意見，美方會更理解在野黨的立場，立法院藍白兩黨依然會繼續合作，在野黨堅持嚴審把關，並要求總統接受國情報告與質詢，相信充分的對話更能釐清事實。

AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

關鍵字：

黃國昌沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面