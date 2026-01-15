陸網友也喊抓去關！館長被批「左右橫跳」無奈：我沒回頭路了

▲館長。（圖／記者任以芳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近年積極拓展副業，更多次赴陸談生意，近期他在廈門成立的電商公司正式上線，並進行直播帶貨首秀引發議論。不過，館長近日在直播中透露，中國大陸有些網友希望他被抓進去關，「走到最後，我自己快一無所有了」，直呼自己沒有回頭路了，不要再說他左右橫跳，「我到底要跳去哪？」

館長在直播中表示，「在中國大陸有一些網友也希望我進去關」，在台灣他快變成人人喊打的狗，甚至比狗還不如，「但是我希望，台灣的朋友可以了解，今天一路走來，我是怎麼樣的走過來，走到最後，我自己快一無所有了。」他還說，「那大陸的朋友，你必須相信啊，走到最後，我已經沒有回頭路了，請不要再說我左右橫跳，我到底要跳去哪？」

廈門電商公司「智慧館長」才剛上線

值得注意的是，館長去年底才在YouTube頻道直播，公開廈門電商公司「智慧館長網絡科技有限公司」正式上線，從辦公室環境、團隊配置到未來營運方向都有詳細說明。館長在直播中說，這次到大陸發展，就是希望把事情做好、把公司經營起來，不想再陷入政治口水或情緒性發言，並多次提到要把心力放在選品、品管與直播內容上。

館長在直播中提到，過去外界對他有很多標籤與爭議，但他現在只想把事情做專業，「每天罵人、講政治，真的沒什麼意義」，並直言那樣的操作「太low了」，不是自己現在想走的路。直播畫面曝光後，短時間內吸引大量觀眾觀看，留言區也湧入不少來自大陸網友的支持與祝賀聲音。