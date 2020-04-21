快訊／今湖北類包機載229人「6人無法登機」　19時35分起飛了

▲滯留湖北的台灣人，今晚預計將有229名搭機返台。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

第二批湖北「類包機」第二架次航班，已於今天19時53分起飛，預計21時13分返抵桃園機場，經現場滯留民眾詢問機場工作人員，本次班機不含機組人員，將搭載229名乘客，目前均已辦妥登機手續。另據了解，原本應是有235人報名，但有6人到現場後因「證件問題」未能登機，待海基會協處中。

待該班機返台後，加上昨晚前一架次類包機的231人，以及先前2月3日、3月10日兩批兩岸專案包機各247、361人，以及3月29、30日第一批由我方發動的類包機367人，總計一共有1435名滯留湖北民眾，透過包機管道返回台灣。

▲搭乘4月21日晚類包機返台民眾，已經登上飛機並開始著防護服。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

據了解，今晚搭機返台的民眾，以滯留武漢的台灣人為主，以及部分滯留於湖北其他城市，但尚未返台者，他們於今天15時30分許開始排隊辦理登機手續，並較過往時間提前，在18時50分左右即陸續登上班機，經醫護人員檢疫後開始著防護服。

此批類包機是武漢4月8日解除封城後，我方海基會於10日公布，再次協調中華航空4月20、21日晚兩架次，上海浦東飛台灣桃園的指定航班（類包機）接返滯留民眾。依照陸委會上週四說法，兩架次各約230人，共460名額已報名完畢，海基會將逐一確認，並視民眾需求動態調整。

現場民眾詢問機場人員，得知完成登機手續辦理的旅客，一共有229人，但實際人數還須以我桃園國境單位或中央流行疫情指揮中心公告為準。待旅客返抵台灣後，將依序送往檢疫所進行14天隔離觀察。

值得注意的，經湖北台胞返鄉救援會徐正文轉述現場民眾說法，有6位民眾（四大兩小）疑似因大通證、台胞證等證件或簽註過期問題，無法登上今天的回台班機，目前待海基會等單位協處中。另因華航從明天起停飛，預計直到30日才有華航的班機，待協處後也可能另案返台，同樣依海基會和指揮中心等公告為準。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會上說明，第二批首架次湖北類包機昨晚從上海起飛後，已順利抵達桃園機場，共有231名旅客，38人是12歲以下兒童，12名65歲以上長者，最高齡為90歲，另有1名孕婦、2名行動不便者。

在昨晚機場作業過程中，於機棚內檢疫時發現1名旅客體溫超過攝氏38度，有發燒症狀，另1名兒童上機前3天有咳嗽、嘔吐等症狀，因此有症狀者與兒童母親一共3人，均送往負壓隔離病房觀察，並經核酸檢測後，結果全數為陰性。