快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑被聲押

▲國立海洋科技博物館前館長陳素芬遭控涉有職場霸凌，並違法進用其姻親廖敏惠。（圖／翻攝自「國立海洋科技博物館」官網）

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬遭控職場霸凌，並違法進用其大姑廖敏惠，違失情節重大，2025年底已遭監察院彈劾並移送懲戒法院審理。基隆地方檢察署昨（14日）發動搜索，並於今（15日）凌晨複訊後，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例，向法院聲請羈押，基隆地方法院預計上午10時30分召開羈押庭。

教育部於2024年12月3日公布調查結果，確認陳素芬在擔任國立海洋科技博物館館長期間，涉有職場霸凌行為，且違法進用三親等姻親廖敏惠，相關指控成立，決議記一大過並調任非主管職務。

監察院調查指出，陳素芬任內多次出現職場霸凌情事，情緒控管能力不足，經教育部職場霸凌防治及申訴處理專案小組調查後，已認定構成職場霸凌，監察院亦認為符合教育部員工職場霸凌防治與處理作業要點所定要件。

此外，監察院指出，陳素芬明知廖敏惠為其三親等姻親，仍進用廖女擔任臨時人員，違反教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則；且在核定廖女考核、敘獎及自身敘獎時，均未依法自行迴避，違反公職人員利益衝突迴避法。監察院因此於2025年12月通過彈劾案，並移送懲戒法院審理。

基隆地檢署昨日前往陳素芬、廖敏惠住處及相關證人住處共3處搜索，並約談2名被告及8名證人到案說明，複訊至今日凌晨4時許。檢方認為，陳、廖2人涉犯貪污治罪條例，且有串證、滅證之虞，依法向法院聲請羈押，法院預計今（15日）上午10時30分開庭審理羈押聲請。