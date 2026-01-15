　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣高層傳赴美喬關稅　台積電成投資關鍵

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台美間的關稅協議談判已進入最後關鍵階段，台灣高層官員前往美國華府，力拚降低美方對台灣商品課徵的關稅，同時也將帶來台積電在美國加碼投資的承諾。此舉不僅攸關台灣經貿利益，更牽動美國總統川普（Donald Trump）貿易政策及中美局勢。此協議若能順利簽定，預料將成為台灣近期重要外交突破。

台灣高層官員赴美推關稅協議　美方態度與談判變數未明
這次談判的重點在於台灣希望美國降低對台灣出口商品的關稅，同時台積電也將大幅擴大在美國的投資。據知情人士透露，台灣行政院副院長鄭麗君和貿易代表楊珍妮已經啟程，預計在周三深夜或周四清晨抵達華府，隨即展開與美國政府官員的會晤。此行尚未正式公開，因此消息來源皆要求匿名。

目前尚不確定哪些美方官員會參與這次會談，也不清楚美國總統川普本人是否會介入。雙方能否在此行拍板定案還是未知數。對於相關問題，白宮、美國貿易代表署、美國商務部以及駐美台北經濟文化代表處都沒有立即回應。

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「臺美第五輪實體磋商進度說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

關稅協議內容曝光　台積電投資成談判籌碼
經過數月的磋商，台美協議內容逐漸明朗。根據目前討論的方案，美國對台灣進口商品的關稅將由現行的20%下調至15%，這與日本、南韓去年與川普政府簽定的協議水準一致。這項調降關稅的條件，是台積電計劃在美國大幅擴大投資。

台積電將承諾在亞利桑那州再建至少四座晶圓廠，除了原本規劃的六座晶圓廠和兩座先進封裝設施外，未來產能規模將明顯增加。不過，實際落實時程還有待釐清，產能擴充的細節仍可能變動。

協議時機與地緣政治風險　美國內部法律變數仍存
若這份協議能在台灣與美國總統川普及中國國家主席習近平預計四月會晤前敲定，將成為台灣重要的外交與經貿里程碑。台灣高層官員強調，希望能趕在美中領導人會談前完成協議，展現台灣的談判實力；而對川普而言，這也有助於凸顯他推動海外製造商赴美投資的政績。

然而，這次談判仍可能面臨地緣政治挑戰，任何台美正式經貿安排都可能引發北京強烈不滿。中國一直主張台灣屬於其領土，但台灣方面並不認同。此外，美國最高法院即將就川普全球關稅政策作出裁決，若法院認定相關措施違法，川普政府對台灣關稅的主導權恐遭限縮，協議能否順利推進還有待觀察。

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普關稅案　美最高法院仍未裁定出爐

川普關稅案　美最高法院仍未裁定出爐

美國最高法院今天公布了三項裁決，但備受矚目的川普（Donald Trump）總統關於全球關稅政策是否合法的案件，法院並未作出任何明確裁定。這項關稅措施引發全球關注，許多企業和國際市場都在觀望法院的最新立場。

路透：台灣高層赴華府　磋商對美貿易與投資

路透：台灣高層赴華府　磋商對美貿易與投資

快訊／台美關稅15％利多！台指期開盤破31000點

快訊／台美關稅15％利多！台指期開盤破31000點

快訊／台指期漲破31000點　台積電期1730元新高

快訊／台指期漲破31000點　台積電期1730元新高

紐時指台美協議近完成　232條款豁免如何運作待觀察

紐時指台美協議近完成　232條款豁免如何運作待觀察

關鍵字：

川普關稅戰

讀者迴響

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

