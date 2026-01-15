快訊／證實已精準定位失聯F-16V黑盒子　空軍：但人員搜救仍無所獲

▲海巡協尋失聯F-16V飛官辛柏毅。（圖／海巡署）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛編號6700的F-16V戰機失聯，國軍與海巡、空總持續協尋，而民進黨立委王定宇今（15日）表示，已經精準定位飛機位置。對此，空軍說，日前已偵獲F-16V戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業，但人員搜救部分仍無所獲。

王定宇15日在臉書表示，「《最新消息》據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄」。

隨後不久，空軍司令部透過新聞稿說，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16V戰機黑盒子所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。