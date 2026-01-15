快訊／孤狼張文隨機殺人狠奪4命　北檢下午公布調查結果

▲張文縝密計畫連續縱火、丟擲煙霧彈並隨機殺人後墜樓，3小時犯案過程引起社會恐慌。（ETtoday資料照／記者陳以昇攝）

男子張文去年12月19日接連在台北車站、南西商圈丟擲煙霧彈並隨機殺害路人後，自己墜樓死亡，3小時內造成4死11傷慘案震驚社會，張文所涉殺人罪因為他已死亡，依法只能不起訴處分，但台北地檢署仍指揮警方調查張文生前行蹤、交友、上網習慣，委請犯罪學者鑑定，釐清張文獨自策畫多點連續襲擊的動機，預計15日下午2點公布調查結果。

根據警方先前公布的「1219專案」調查結果，張文原是空軍志願役，因酒駕遭汰除後，曾短暫從事保全工作，又因教召未到被發布通緝，2025年1月起在台北市公園路租屋，通訊軟體LINE帳號內只有房仲與房東2名好友，眾多社交軟體中，只有臉書帳號，但沒有發文，10月起頻繁搜尋2014年的鄭捷隨機殺人案新聞與討論文章。

張文犯案前，先預訂了2間旅館，因資金與位置等因素，選擇在12月17日入住大同區的旅館，之後密集外出勘查周遭地形，19日下午3點40左右，張文先騎機車到林森北路、長安東路一帶的巷弄縱火3起，聲東擊西吸引警方注意力後，騎UBike回到公園路租屋處換裝。

張文刻意燒毀自己的電腦後，下午4點59分，拉著裝滿汽油彈、生存遊戲用煙霧彈的行李箱，從北捷台北車站地下街M8通道進入地下街，接著快速脫掉黑色雨衣，露出戰術背心並戴上防毒面具遮住容貌，在通道間丟擲煙霧彈，過程中有民眾察覺異狀，上前阻止，不幸遭張文持刀刺中胸肺。

此時檢警立即組成專案小組並成立前進指揮中心，張文已依計畫回到大同區旅館，重新整備煙霧彈後，再步行到50公尺外的誠品南西店，並先在馬路上丟擲煙霧彈，然後持刀進入誠品一路上樓，沿途隨機攻擊機車騎士、路人，晚間6點50分左右，張文在警方追到誠品頂樓前一步，自行棄置刀具與裝備後墜落地面死亡，整起事件造成張文自己在內4人死亡，另有11人受傷。

台北地檢署主任檢察官曾揚領與檢察官黃冠中指揮警方追查金流，將查扣到的電腦還原鑑識，發現張文生前刻意與世隔絕，獨自勘查策畫犯案地點與動向，留在電腦內地圖上備標註的攻擊地點，與已知的犯罪發生地相符，而法醫解剖化驗結果無特殊異狀，再將相關事證交由犯罪學者鑑定張文的行兇動機。

