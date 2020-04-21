敦睦艦隊「空白14天」口罩數量兜不攏　國防部遭疑又隱瞞了

▲海軍敦睦支隊返國。（資料照／軍聞社）

政治中心／台北報導

難道國防部又說謊了？國防部宣稱敦睦艦隊3月5日出訪至4月中共備妥3萬4550片口罩，供3艘軍艦共744人，每人一天一片口罩，若以此說法推算，需求的確是足夠，甚至可以用至18日確診消息爆發當天。

若把出訪前14天的整備階段算進來，在全員登艦都要求戴口罩的情形下，口罩量必須準備逾4萬片，與國防部宣稱的3萬4550片口罩，明顯不足。

根據國防部的計算，從3月5日計算至4月中，共供給國軍3萬4550片口罩，若以艦隊是於3月5日正式從台灣出發算到4月18日疫情爆發來看，45天行程總共需要3萬3480片口罩，的確符合國防部宣稱的足夠供給官兵每人一天一片說法。

可是，敦睦艦隊2月21日開始至3月5日為任務整備階段，若考慮此階段全體艦隊官兵皆需配戴口罩，截至4月15日結訓共55天，因此口罩的總需求量逾4萬片。

由於國防部尚未對這段「空白14天（2月21日起至3月5日任務整備階段）」給出相關數據，到底這期間官兵在艦上的口罩量是否足夠、是否有要求全員戴口罩，目前仍不得而知，而這也是國防部被外界質疑國防部諸多隱瞞的疑點之一。

民進黨立委趙天麟20日也批露，從海軍司令部送給他資料顯示，軍方因應的SOP相當完備，包括梯口防疫篩檢，每天每人測量體溫3次，分艙分流、分工分時；船員若有呼吸道症狀須帶口罩，交談需保持2公尺距離，其餘人則為1公尺，但僅有梯口衛兵、醫務檢疫、密閉空間人員值勤全面帶口罩。

趙天麟認為海軍一定有輕忽責任，磐石艦上共377名軍士官兵，其中70人看診71次，其中有5人曾發燒，這樣的比例已經很高。趙指出，要判定有關人員是否隔離與後送，不應當將「全艦人員是否健康」的重擔，全然置於隨隊醫官的肩上，而應當遵循指揮中心所釋示之客觀徵候，明確指明「就是要隔離、後送」的相關症狀，並輔以強制回報義務，令國內軍方決策者能夠共同做出判斷。

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