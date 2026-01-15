　
    • 　
>
政治

蔣萬安親筆「今馬熊讚」春聯來了！　索取時間、地點曝光

▲台北市政府為迎接馬年到來，今年推出取台語諧音「今嘛上讚」並結合北市吉祥物「熊讚」的「今馬熊讚」春聯，由市長蔣萬安親筆書寫字體，並與熊讚進行春聯挑戰任務。（圖／蔣萬安臉書）

▲北市今年推出「今馬熊讚」春聯，由市長蔣萬安親筆書寫字體，並與熊讚進行春聯挑戰任務。（圖／蔣萬安臉書）

 記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府為迎接馬年到來，台北市蔣萬安今年推出取台語諧音「今嘛上讚」並結合北市吉祥物「熊讚」的「今馬熊讚」春聯，並親筆書寫字體。蔣萬安今（15日）一大早也特別在臉書貼出與熊讚PK寫春聯挑戰花絮，兩人互動相當可愛。北市府表示，「今馬熊讚」春聯自21日起，上班時間在北市府大樓1樓北區市民服務組及12區公所及各里辦公處都能領取，數量有限，發完為止。

蔣萬安一早在臉書分享今年春聯以及寫春聯與熊讚進行趣味挑戰的影片，內容相當爆笑。第一關是「比手畫腳」猜春聯四個字，蔣萬安猜到非常投入，最後順利猜出「今馬熊讚」。第二關是「書法PK賽」，蔣萬安一度講成「書飛P卡賽」，讓幕僚笑問「市長你累了嗎？」

不過，當開始進行寫書法時，熊讚卻不斷調皮地用胖胖的屁股干擾蔣萬安，還偷搔癢，讓蔣萬安邊笑邊完成春聯挑戰任務。

蔣萬安說，新的一年，台北市政府推出2026「今馬熊讚」馬年春聯，今年的馬年春聯，我們找來台北市最可愛的吉祥物「熊讚Bravo」結合馬年與熊讚，取台語諧音「今嘛上讚」，就是 「今馬熊讚」。

蔣萬安表示，今年的春聯字體，同樣是他親筆書寫的。希望透過他手寫的祝福，希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻。

北市府指出，「今馬熊讚」春聯自1月21日起，上班時間在台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取。數量有限，發完為止。

至於去年北市首度推出「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛，今年市府也推出馬年限定的可愛斗方，歡迎爸爸媽媽和孩子一起著色，一筆一畫完成新年的祝福。著色斗方自21日起上班時間至北市府一樓的熊讚商店打卡即可兌換，同樣數量有限，換完為止。此外，著色斗方今年也提供開源列印，使用7-11 ibon輸入序號或掃描QR Code下載列印，想印幾張就印幾張。
 

01/13 全台詐欺最新數據

