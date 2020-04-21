敦睦艦隊爆「群聚感染」　台大、師大：接獲簡訊師生14天勿到校

▲台大向師生發公告。（圖／資料照）



記者邱茀濱／綜合報導

海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，指揮中心隨即針對全台24萬名民眾發出足跡熱點警示簡訊。國立台灣大學今（21）日對此表示，請收到簡訊或與染疫官兵同時間地點出現的師生，進行自主健康管理14天，期間不得到校上課上班。

海軍敦睦艦隊目前已累計27人確診，台大校方在臉書向全體師生發文指出，由於敦睦艦隊發生群聚感染，請有收到指揮中心簡訊，或曾與敦睦艦隊成員於同時間地點（https://bit.ly/2xyUgs3）出現者，必須主動通報單位防疫聯絡人，並自主健康管理14天，期間不得到校上課、上班。

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校方日前公布的防疫措施，台大表示將延長至5月31日，包括暫停100人以上活動或集會、暫停教職員工出國、暫停非必要實體會議、暫停開放綜合體育館、體育館（舊館）及戶外游泳池等。

此外，台大指出，自4月27日開始，全校凡修課達60人以上的課程，一律改為線上教學；各館舍門禁與體溫量測管制措施，原則只有第1次進館舍時需刷卡及量體溫，之後進入各館舍時僅須再次刷卡，至於是否要再量體溫，則由各館舍決定。最後校方強調，將視疫情發展，隨時調整因應措施，以確保師生健康及校園安全。

無獨有偶，國立台灣師範大學也發文指出，因應敦睦艦隊疫情，全體師生若有下列情形，須主動通報學校，並於4月19日至5月2日自主健康管理14天，教師以彈性遠距課程或自主學習處理，師生均不必到校上班、上課。

師範大學列出4點情形，包含家中有此艦隊人員同住之家人、與此艦隊人員有接觸史者、曾去過指揮中心公告染疫官兵訪過之時段與地點者、收到指揮中心簡訊通知者。

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