快訊／磐石艦確診「新北1例」　曾外出買早餐、超商領錢

記者羅婉庭／新北報導

敦睦艦隊24人染疫，其中1名確診個案地點為新北市。對此，新北市長侯友宜20日表示，依據監視器調查，該案例有兩次外出，地點包括買早餐、修眼鏡、超商領錢，都沒有超過15分鐘，因此依中央規定不需要公布完整足跡。

侯友宜說，該案例行經的地點，在昨天晚間已做好消毒，疫情本來就要讓民眾知道，新北市一定會公布，但因為昨天半夜還在疫調，所以今天上午才對外說明，調查結果顯示他兩次外出都沒有超過15分鐘。

衛生局長陳潤秋表示，新北市有1例軍艦官兵確診，該經過沿路監視器調查，該案4/15下船後，搭乘軍方安排專車返回北部營區，16日返家，之後兩天均在家中，偶而短暫外出至早餐店買外帶，超商領錢，眼鏡行修眼鏡，停留時間都很短，且全程配戴口罩，他也全程都有戴口罩。

此外，該案在這段期間都沒有搭乘大眾交通工具，18日至檢疫所進行集中檢疫，經採檢後確診。目前已對相關環境完成消毒。

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有24名官兵確診新冠肺炎，依據各縣市公布確診個案足跡，其中包含台北1名、新北1名、基隆1名、桃園2名、台中市3名、雲林1名、嘉義1名、台南1名、高雄8名、屏東4名。





▲新北市衛生局長陳潤秋說明新北一例海軍確診相關資訊。（圖／記者呂佳賢攝）