磐石艦確診「北市1例」足跡曝　4/17跟女友到桂林路家樂福吃爭鮮

▲北市府說明疫情，黃珊珊。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

敦睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診新冠肺炎，其中1例設籍北市。對此，黃珊珊20日受訪指出，4月17日下午三點到四點跟女朋友去，騎摩托車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，沒有戴口罩，共接觸25人。

黃珊珊指出，北市只有一例，行蹤明確，回到左營之後回到台北，見了女友，有搭乘公共運輸，全程戴口罩，只有4月17日下午3點到4點跟女朋友，騎摩托車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，沒有戴口罩，但是他沒有進賣場，到其他地方都戴口罩，接觸的人有25個人。

據了解，目前北市已完成6處消毒，其中一處即為桂林路家樂福。黃珊珊說，這是比較有可能有風險的地方，6個地方都很特定，對象都很明確，要不要公佈請中央指示，給SOP，目前為止各縣市24例，不是每一例公布，有些沒公佈，有沒有公布，她認為，「24例的全國足跡應該由中央統一處理比較妥當」。

黃珊珊表示，從疫情開始到現在都是由中央公布，之前有公務同仁洩漏軌跡被懲處、調職，公布項目、內容，中央也沒有給SOP，中央規範是，他們認為不確定的要公布，提醒大家，已確定的不公布，「我們也很困擾」，如果讓地方政府公佈，「我們SOP是什麼，你看台中跟高雄公布的又不一樣。」