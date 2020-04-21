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鼓勵艦隊官兵說實情　萬美玲籲設立吹哨者保護制度

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▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委萬美玲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦支隊確診案例飆升至27例，但軍方近日說詞反覆，引發批評。國民黨立委萬美玲建議，為避免防疫出現破口，確診官兵進行疫調時，如有涉足不當場所，為鼓勵誠實說出足跡，應該予以免責；此外，應設立「吹哨者保護制度」，鼓勵艦隊官兵說出實情，避免高官隱匿案情。

立法院外交國防委員會22日將邀請國防部長、衛生福利部、外交部專案報告，海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官等3人，則將以視訊方式備詢。

萬美玲表示，防疫應重於一切，對於目前敦睦艦隊確診官兵是否都有「誠實」說出其足跡，確實令人存疑。因為這些確診的官兵如果有涉足不當場所，有可能會因為擔心遭到部隊懲處，所以選擇隱匿部分足跡，這就有造成疫調的不完整，形成防疫上的破口，她建議國防部，如確診官兵在進行疫調時，誠實說出有涉足不當場所時，應予以免責，畢竟防疫才是當前最重要的事。

萬美玲指出，現在海軍對外用擠牙膏式的說明，已經讓人質疑有隱匿之嫌，但相信一定有知道實情的艦隊官兵存在，只是因為害怕被秋後算帳所以不敢舉報長官，「吹哨者保障條款的設立是一定要有的，這樣才能避免高官隱匿案情，並讓艦隊官兵敢勇於舉報，讓事實可以早點水落石出。」

萬美玲表示，明天將會帶著這兩點建議去質詢國防部，今天先洩題讓國防部能先有所準備，希望國防部能採納這兩點建議，如果國防部不願採納，也會要他們好好說明不能採納的理由，透過不同意見上的相互交流，共同找出最好的方法解決當前的問題。

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