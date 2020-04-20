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確診磐石艦官兵新北足跡曝光！曾到永和樂華夜市、板橋車站

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▲▼直擊！多數民眾逛樂華夜市都佩戴口罩　自治會也舉牌提醒。（圖／記者黃士原攝）

▲永和樂華夜市。（資料照／記者黃士原攝）

記者羅婉庭／新北報導

敦睦艦隊共24名兵官確診，中央20日下午公布確診者曾去過的公共場所，其中位於新北市的有板橋車站、樂華夜市、五股區成泰路眼鏡行、早餐店及超商。

根據中央流行疫情指揮中心公布資訊，磐石艦隊診官兵曾到訪人潮擁擠的板橋車站（16日上午11點半）、永和樂華觀光夜市（17日晚間7點25到10點），以及新北1例則是到迪里休斯早餐店（16日上午）、五股區成泰路的小林眼鏡（16日晚間）。

新北市衛生局表示，該案例都沒有搭乘大眾交通工具，疫調出爐後也已迅速針對曾到訪區域完成消毒。

新北市衛生局表示，該案例15日下船後，搭乘軍方安排專車返回北部營區，16日返家，之後兩天均在家中，偶而短暫外出至早餐店買外帶，超商領錢，眼鏡行修眼鏡，停留時間不超過15分鐘，且全程配戴口罩。

中央流行疫情指揮中心目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢，由於部分個案下船後曾至國內約91多處公共場所活動，指揮中心也公布於網站供查詢。

指揮中心同步公布磐石艦期程表和24名個案分佈地點，包括台北、台南、高雄等10縣市，其中以高雄市9例最多。而該艦隊在02／02-03／05為整備階段、03／05-03／12為航行期間（左營-帛琉）、03／12-03／15帛琉靠泊、03／15-04／09為航行期間（帛琉-左營）、04／09-04／14左營靠泊檢疫。

▲▼針對敦睦艦隊確診者，指揮中心發布雙北足跡。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲新北1確診官兵足跡曝光。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲新北1確診官兵足跡曝光。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲新北1確診官兵足跡曝光。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲新北1確診官兵足跡曝光。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲針對敦睦艦隊確診者，指揮中心發布雙北足跡。（圖／ETtoday記者翻攝）

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