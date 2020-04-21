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快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者袁茵／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發確診案例，連帶讓國防部防疫政策受到外界質疑，其中有週刊報導，國防部未落實行政院9日拍板的依職務類別分別發放14天10片、14天14片口罩給國軍，一直到17日才遲遲發放。對此，國防部駁斥，報導內容與事實不符。

針對媒體報導「國防部未依行政院決議，依職務類別分別發放14天10片、14天14片的口罩給國軍人員，遲至17日才宣布發給全體國軍每人每天1片口罩」一事，國防部21日駁斥，報導內容與事實不符，國防部已多次公開說明，考量疫情初期口罩產量供給有限，在共體時艱及有限獲撥資源下，優先提供防疫及戰備任務執行使用，並持續向中央流行疫情指揮中心提出需求。

國防部指出，在國內口罩產量增加後，於4月9日起，由行政院統籌指導，召集本部及中央流行疫情指揮中心共同研討，初步決議，「擁擠密閉空間作業人員」、「營門執行體溫量測之衛哨人員」、「衛勤部隊實際從事體溫量測、診療、救護及後送作業者」以及「新兵」等四類人員，每人每日1片，共計4萬7500片，國防部於14日獲得後，立即送補至官兵手中；另執行一般公務官兵，14天發給10片口罩，獲配發與配售者，健保卡將由健保署註記。國防部積極克服個資保護、註記程序、預算獲得等問題，於4月18日完成全軍官兵註記申請。

國防部進一步表示，行政院在4月17日再次召集會議，因應疫情發展，並在維護國軍戰力，確保國軍健康的整體考量下，決議將每人每日一片口罩的配額方式，擴及所有國軍人員，由國防部正式對外發布，並於18日獲撥280萬片。

國防部說，對於各界關切國軍官兵防疫物資需求表達感謝，將持續配合政府政策，強化各項防疫作為，並與國人共同對抗疫情。

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