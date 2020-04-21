打臉國防部影片曝光　嚴德發漏餡口罩不足、「敦睦官兵健康」海軍參謀長秒答沒問題　

政治中心／台北報導

海軍敦睦艦隊磐石艦傳出確診疫情至今共27人染疫，引發外界譁然與熱議，國防部官員在口罩、防疫管理等疑問上的回答也陸續被打臉，國防部長嚴德發﹑海軍參謀長敖以智甚至被抓包在立法院備詢時的回答「漏洞百出」。

▲立委蔡適應質詢國防部長嚴德發、海軍參謀長敖以智。（圖／翻攝自立院直播）

根據4月15日立法院影片還原，海軍參謀長敖以智表示，船員14日皆已進行檢疫，對照目前襲捲十縣市的疫情與足跡，如今看來格外諷刺。

在4月15日的外交國防委員會上，民進黨立委蔡適應特別針對國軍稱有配給艦艇口罩等相關問題質詢國防部長嚴德發、陸軍參謀長陳忠文、海軍參謀長敖以智。

令人意外的是，蔡適應問及每日配給國軍的口罩數量時，嚴德發表示，僅提供衛哨、新兵、醫護人員及密閉室內執勤，共4萬7500片口罩。沒想到，蔡適應立刻接話表示，他經過計算後認為口罩數量不足，隨即反問人在嚴德發身旁的陸軍參謀長陳忠文「現在野戰部隊多少人」。

當陳忠文回答約7萬7600人，蔡適應也立刻對著嚴德發表示，「你看到了吧，這樣口罩不夠」，國防部至少三軍的野戰單位都要配給口罩，尤其是陸軍的野戰部隊，因為裝甲坦克等是密閉空間。

對於國防部在答詢過程中漏餡口罩不足，蔡適應當場也繼續對著嚴德發說，「陸軍同仁，尤其是野戰部隊、尤其是分到外島的野戰部隊有人還確診，這就會很難看」，這不是戰備口罩存量夠不夠的問題，而是在現階段就能夠配發的，警政署一天配發5萬份，比國防部還多。而嚴德發聽了之後，當場僅回應「我們會爭取」。

▲敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

緊接著，有關敦睦艦隊的官兵健康問題，蔡適應則是追問船員身體是否有出現狀況，但敖以智當場是直接秒答「都沒有」。

對此，蔡適應還特別再問一次「都沒有問題？那今天就可以宣布休息了是不是？還是？」但得到對方的回覆是「昨（14）日已經進行檢疫了，檢疫公布數據都出來了，報告委員，因為是根據30天的檢疫規定，我們有通報疾管署邊境管制組，對方說30天內沒有任何狀況就可以。」

看到國防部官員的應對與回答，壯闊台灣發起人吳怡農也忍不住批評兜不起來、漏洞百出的答詢，「對國會隱瞞，已讓全民付出代價」。

吳怡農指出，敖以智稱30天內沒有任何狀況的話，15日結訓典禮就可以休假，但這樣會讓人誤以為敦睦艦隊3月15日自帛琉返航，4月15日完全確認全艦人員身體無恙才放行。但實際上，由縣市政府透過疫調才赫然發現，早在4月14日，已有確診者現蹤在當地超商、餃子館。

▲吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

吳怡農說，海軍先駁斥「根本沒架梯怎下船」，一天後才修正，改稱「14日已有官兵先行返家休假」，並發新聞稿聲明「4月13日已期滿30天」，雖然距離開帛琉只有滿29天。

另外，早在3月30日敦睦艦隊返航途中，敖以智在立院信誓旦旦說，在帛琉「表演的時候、表演之前，全程（員）戴口罩」。面對相片舉證，海軍副司令梅家樹終於在4月19日指揮中心例行記者會替海軍改口──原來，在進行拜會及戶外體育表演活動時「參與的人員並沒有佩戴口罩」。

對於這幾天各界逐步還原的真相，吳怡農也說，根據立委趙天麟20日取得的軍醫局報告，磐石艦上共計337位官兵，往返航程中已有70人向醫官求診，其中5人曾發燒；而所謂「檢疫」的內容，指的僅僅是為官兵們測量體溫。回到事件發生之初，如果官員必須實話實說，防疫中心或許能提早二十天掌握所有官兵近距離活動防護措施不足；或許能在官兵下船之前，比照機場檢疫的標準，將所有出現發燒、呼吸道症狀者，除了採檢，也立即安排防疫車隊到指定地點集中檢疫管理，將風險減至最低。



吳怡農也批評國防部，政府之所以未能妥善處理，是官員們常在第一時間習慣性地選擇「粉飾太平」；但在國會殿堂，立委所代表的是「人民」，當人民選出的代表向公僕提問時，官員絕不該試圖隱匿或草率回應，甚至說謊或誤導，此舉形同欺騙國民，如同此次磐石艦事件，造成整個社會付出巨大的代價。

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