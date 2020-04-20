影／新北確診官兵搭軍車回北部　侯友宜：行經場所已全面消毒

記者羅婉庭／新北報導

敦睦艦隊24人染疫，新北市有1例軍艦官兵確診。對此，新北市衛生局長陳潤秋20日說明，該海軍在這段期間都沒有搭乘大眾交通工具，是搭乘軍方專車回北部營區，僅偶爾短暫外出。市長侯友宜強調，昨夜疫調結果出爐後，已派員至行經場所進行消毒。





▲海軍磐石軍艦爆發集體感染新冠肺炎，已進行消毒作業。（圖／國防部提供）

陳潤秋表示，該案例15日下船後，搭乘軍方安排專車返回北部營區，16日返家，之後兩天均在家中，偶而短暫外出至早餐店買外帶，超商領錢，眼鏡行修眼鏡，停留時間都很短，且全程配戴口罩，他也全程都有戴口罩。

此外，該官兵在這期間都沒有搭乘大眾交通工具，18日至檢疫所進行集中檢疫，經採檢後確診。目前已對相關環境完成消毒。

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有24名官兵確診新冠肺炎，依據各縣市公布確診個案足跡，其中包含台北1名、新北1名、基隆1名、桃園2名、台中市3名、雲林1名、嘉義1名、台南1名、高雄8名、屏東4名。

新北市進行兵棋推演前夕，國軍卻爆發群聚感染。對此，侯友宜強調，「阻絕境外，管控境內」是最重要的關鍵，磐石艦隊上疫情爆發，中央與地方都不能鬆懈，必須做出最壞的打算、最好的準備，疫情並沒有紓緩，一定要戒慎恐懼，全面備戰。

侯友宜說，疫情千變萬化，到時候中央一下指令，地方立即啟動，新北市為了這次的兵推，這三週陸續跟北北基宜桃的首長分別會面，做好並肩作戰的預備，區域聯防、上下一條心，做成這次的演練，若這個演練可以提供大家思考方向，中央也可以根據此版本做適度調整，不要到時候命令下來還要花很多時間準備，「第三階段」的阻斷城市大規模的社區傳播是兵推最重要的一部分。