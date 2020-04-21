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客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

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▲防範新冠肺炎傳染，民眾戴口罩搭捷運並站出社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前搭乘客運時，口罩線突然斷裂，由於他須轉乘捷運才到家，不禁擔心該如何渡過難關。對此，鄉民紛紛熱情提議，例如向捷運服務處借釘書機，或者在口罩上戳洞，重新將線綁起來。

為了防堵極端個案，指揮官陳時中4月初宣布，搭乘大眾運輸工具一律必須戴上口罩，若未依規定配戴，第一時間會柔性勸導，但如果執意不聽勸，將依法開罰3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰。

請繼續往下閱讀...

一名網友昨天「發生悲劇」後，急忙上PTT發文求救，「這星期領到一包線比較短的白色口罩，本來臉就很肥，普通的都要用力拉了，現在這個更緊繃，結果剛剛斷了......。」

▲▼14天領9片口罩首日，藥局排隊人潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

發文的當下，網友在開往台北的客運上，不過下車後，他還得搭乘捷運返家，「這樣要怎麼辦？手扶著讓口罩留在臉上會給過嗎？還是可以買布口罩擋一下，難道要像剛規定時在閘門口哭，就會有暖男暖女給我一個渡過難關？」

對此，鄉民紛紛表示，在入閘口前，可以先向服務處借釘書機，也可以拿筆或鑰匙，在口罩上戳一個洞，接著將斷掉的繩子重新綁回去，「便利商店借釘書機釘上」、「斷了的弦，再彈一遍」、「到服務處借釘書機」、「用鑰匙把邊角戳個洞，線穿過去打結就好」、「今天也斷，釘書機很有用」；不過也有人提醒，「沒人知道你的口罩已被污染到什麼程度，不要亂借工具處理，避免交叉污染。」

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