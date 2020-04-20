居家檢疫逾2萬人　北市發放「防疫勤務補助」2779萬元

▲黃珊珊說明疫情。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，台北市居家檢疫者至今累計逾2萬1812人。副市長黃珊珊20日宣布，台北市相關防疫工作的人員工作量大增，每個里平均關懷50名檢疫者，是其他縣市的一倍以上。針對給第一線接觸風險人員及第二線機關防疫工作人員，發放2779萬元防疫勤務補助費。

北市府防疫發放防疫津貼，包括里辦公處1,824萬元、里幹事250萬元、護理師及護士150萬元、區公所153萬元、健康服務中心153萬元、中正、萬華社會福利服務中心12萬元、清潔隊（含消毒班）、直屬隊（含消毒班）、焚化廠96萬、民政局14萬、戶政事務所1所2萬，殯葬處2萬，衛生局80萬、消防局11萬4000元、觀傳局10萬。

民政局長藍世聰表示，里幹事一人大約分得600元，其餘預算匡列金額給機關，會以里幹事、里長服務件數為基準，由機關調配。至於經費來源，黃珊珊指出災害準備金有匡列一億多買口罩預算，精算過合約大約花費4、5000萬元，解列5000萬預算。

民政局資料顯示，里辦公處的補助總金額為1824萬元（平均每個里4萬元）、里幹事250萬元、區公所與健康服務中心各為153萬元等。