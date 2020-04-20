國防部遭質疑隱瞞　陳時中「獵巫會影響疫調」：台灣靠信任！

▲陳時中呼籲大眾不要獵巫製造對立。（圖／衛生福利部）

記者劉亭／綜合報導

敦睦艦隊群聚感染目前已累計24例確診，700多名官兵下船全台趴趴走，引起許多人擔憂。衛福部長陳時中19日指出，擔心對確診者獵巫，事實呈現就會越少，也會對疫情防控產生阻礙，希望大家發揮同理心，共同對抗。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，敦睦艦隊19日新增21人，累計24人染疫，會針對3艘軍艦744人進行疫情調查。目前確診者都在磐石艦，已知有分布確診者分布在3個不同艙。

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針對外界質疑，有人在4月初已發病，是否有隱瞞的狀況。陳時中對此表示，每個人自覺狀況和感覺不同，只要願意講就是對的，「台灣現在疫情能控制住，靠的是信任」。

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

陳時中指出，由於在軍艦上，醫療或診斷上會有一定的侷限，但是要尊重專業判斷，如果感染者無法清楚陳述，或醫師專業判斷不是新冠肺炎，大眾都應該給予尊重。

陳時中說，社會對於確診者或疑似感染者獵巫愈厲害，事實呈現就會愈少，對疫情調查和控制造成阻礙。大家要有同理心，不要站在對立面，一起展現高度素養，一旦社會變成對立面，疫情就難以控制，這要拜託大家。

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