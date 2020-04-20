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染疫軍士官到過4家店全停業　盧秀燕：視消毒情形才復業

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▲盧秀燕表示，業者如果如實做好消毒就可復業。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，業者何時復業，視消毒情況而定。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

海軍敦睦艦隊爆發首宗艦隊群聚感染，台中有3名軍士官確診，已由中央安排入住負壓隔離病房，3人共接觸22人，都已居家隔離，市政府並主動公布3人足跡，20日上午並派員前往4家咖啡冷飲和大賣場張貼公告，要求立即停業，至於何時復業？市長盧秀燕表示，等業者徹底消毒經由市府認可後才能復業。

▲盧秀燕表示，業者如果如實做好消毒就可復業。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

▲張峯源表示，已派人前往張貼停業公告。

台中市政府20日上午召開「官兵確診案例說明」記者會，副市長黃國榮、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、經發局長張峯源和新聞局長黃國瑋共同出席，市府向外界說明目前因應作為。

盧秀燕表示，既然事情發生就好好善後，面對一個不可知的新型病毒，必須要加嚴加密，她也向業者說明，不會讓業者遙遙無期等待，業者自行消毒，確實做好消毒程序，經市政府專業人員前往評估後沒問題，就可以復業，所以時間是可長可短。

盧強調，這段時間造成大家的方便，真的非常非常抱歉，但是面對疫情，就是必須要加嚴加密，每縣市都有案例，都要付出心力減少衝擊，所以沒有辦法讓有接觸過的人，自主上班或持續營業，如同市政府政風處，在如此大的辦公室，有時彼此都超過社交距離，但還是得居家辦公，就是要把網補起來。

張峯源說，昨晚已有3家店自主停業，包括沙鹿區85度C英才店、沙鹿歐奇牛排店，及清水的華得來冷飲店，上午9點，家樂福沙鹿店也自行停業，市府仍依照特別條例和傳染病防治法，前往張貼停業公告，一旦市政府確認做好相關消毒和消防等才准復業。

台中市政府主動公布3名確診個案活動地點和時間：

案38
診所 4/15、4/17

案39
85度C沙鹿英才店：4/15，20:30-22:30
家樂福沙鹿店：4/16，20:30-21:30
華得來清水店：4/17，17:00-18:00

案40
歐奇牛排沙鹿店：4/16，19:30-20:30

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