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陸追授「吹哨者」李文亮青年獎章　數萬網微博留言：代價太大了

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▲▼大陸共青團中央、全國青聯日前對第24屆「中國青年五四獎章」入圍個人（集體）進行公示，其中，李文亮等人入選抗疫追授個人（共33人）名單。（合成圖／取自中國青年報）

▲大陸共青團中央、全國青聯對第24屆「中國青年五四獎章」入圍個人（集體）進行公示，其中，李文亮等人入選抗疫追授個人（共33人）名單。（合成圖／取自中國青年報）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸共青團近日公示第24屆「中國青年五四獎章」入圍個人，其中，新冠肺炎疫情「吹哨者」之一的李文亮等共33人，入選抗疫追授個人名單。消息一出再次讓李文亮登上微博熱搜，大批大陸網友在他所發的最後一篇文章下留言，感嘆「付出的代價是生命」、「寧願你還活著」，也有人反問「追授了，追責呢？」

據《中國青年報》全版報刊的公告訊息顯示，在抗疫追授個人（共33人）名單中，李文亮與王爍、宋英傑、陳健、陳祥田、夏思思和彭銀華等犧牲在抗疫一線的醫護人員入選。

▲▼李文亮發布的最後一條微博，留言數破90萬。（圖／翻攝自微博）

▲李文亮發布的最後一條微博，留言數已經破90萬。（圖／翻攝自微博）

報導引述官方資料顯示李文亮，男，滿族，1985年10月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，生前為湖北省武漢市中心醫院眼科主治醫師。

內容提及，「作為眼科醫生，他不懼危險，勇於近距離接觸患者。除白天值班外，堅持5天一個夜班，負責管理8張床位，始終堅守在醫療救治崗位。」 2020年1月上旬，他在工作中感染新冠肺炎，住院期間始終牽掛著抗疫一線，多次表示「恢復以後還要上一線」， 2月7日，因救治無效因公殉職，年僅34歲。

值得注意的是，由於李文亮生前最受議論的，是其疫情「吹哨者」身分，並曾因此遭公安逮捕告誡，但對於追授獎章時官方對此之至不提，也引發網友議論，有人就在李文亮生前所發的最後一條微博下方留言，「追授了，追責呢？」，「再多的榮譽可能也不是你真正想要的。」

在該獎章訊息公布後，今天上午李文亮於2月1日時所發微博，留言牆已成長到突破90萬則大關，網友紛紛感嘆「還是希望你活著，比什麼都重要」、「獎章喚不回您的生命。」

除此之外，李文亮和夏思思等人，日前還曾獲中國大陸官方，評選為「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」等稱號。

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