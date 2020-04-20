磐石艦24人確診「7成5無症狀！還是活跳跳」　醫曝台灣比率特別高可能原因

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日出席記者會。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

敦睦艦隊磐石軍艦24人感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，此次的確診者都比較年輕，症狀也很輕微，其中有18人無症狀，「還是活跳跳」。對此，有醫師認為，一個在社區內完全無症狀的人，「你到底要怎麼把他找出來？這難度非常非常高」；所以不管接下來是零確診還是幾例確診，只要疫苗還沒出來，並且施打到有群體免疫的數量時，大家在日常生活該做的就是必須保持社交距離。

陳時中19日表示，新冠肺炎爆發至今3個月，許多人都針對「隱瞞」問題各有解讀，但每個人的自覺與感覺不同，陳述感覺也不同，只要在疫調上願意講，就是對的行為。

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陳時中強調，台灣疫情能控制住，靠的就是信任，可能被傳染者對於防疫的信任，會把症狀坦誠以告，讓疫調人員在第一線釐清來源，即時匡列接觸者。

▼磐石艦有24人確診。（圖／資料照／記者李毓康攝）

陳時中說，這次敦睦艦隊染疫也是同樣情形，雖然是回到社區再召回，加上檢驗出來有狀況，以往的經驗來看，已經造成進一步風險，「但你問我緊不緊張？當然緊張」，漏夜做疫調就是為了守住第二條線。

而「MedPartner 美的好朋友」醫療臉書粉專表示，國軍這次的經驗也給了一些本土化的數據，台灣這次軍艦上目前24人確診，有18人目前無症狀，比率達75%；有些人覺得這個比率過高，但其實應該還算合理。

「MedPartner 美的好朋友」指出，在有大量篩檢接近普篩的船艦上，鑽石公主號有近半的人無症狀感染；美國航母羅斯福號4580人有660人確診，其中大概6成無症狀。

▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

文中提到，大家的數據都很高，台灣會特別高，可能的原因有：

1、我們的船艦年輕人比率高，無症狀機率比鑽石公主號較高並不會不合理。



2、我們現在的確診者，有些可能還在尚未出現症狀的時間，過幾天可能有症狀者就會變多，無症狀比率可能就會更接近美國的軍艦數字。

文章指出，「但無論如何，這些數據都告訴我們，這病毒的無症狀比率，特別是在年輕族群的無症狀比率是很高的。但一個在社區內，完全無症狀的人，你到底要怎麼把他找出來？這難度非常非常高。」

「MedPartner 美的好朋友」認為，所以不管接下來是零確診還是幾例確診，只要疫苗還沒出來，並且施打到有群體免疫的數量時，大家在日常生活該做的，就是陳建仁副總統說的必須保持社交距離；不需要停止所有活動，只要過半的民眾減少50%社交接觸，大家就能過著所謂「半正常」的生活，「這就是我們一直說的，要把正確的事情養成習慣，用平常心看待，才能成功打贏這場防疫的持久戰。」

「MedPartner 美的好朋友」說，每天都在高壓跟負面情緒，很快就撐不住了，互相支持、互相鼓勵才是走得遠的不二法門，這也是指揮中心為什麼要提出「正向防疫」的原因，「不要一直去追究個人，該負責任的人都在，等到事情調查後，該負責的人也跑不掉。現在一起思考整體有什麼方法能做得更好，才是進步的社會該重視的事。」

文中也提到，「如果你身邊有在國軍服役的親人或朋友，請傳個訊息，撥通電話給他們打打氣吧！這兩天他們一定士氣跟情緒很低落。但這終究是我們的國軍，做得不好，我們就檢討改進，我們要鞭策，同時也要鼓勵跟支持，因為保家衛國的工作，是沒有一天可以停止的。」