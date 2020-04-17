韓國瑜聲請停止罷免遭駁回　罷韓團體研判他還有動作：來直球對決吧！

▲罷韓四君子。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜委託前高市新聞局長王淺秋遞狀聲請停止罷韓投票，經台北高等行政法院16日開調查庭後，不認同韓國瑜的訴求，17日火速裁定駁回韓國瑜的聲請。對此，罷韓團體也回應感謝北高行維護憲法所賦予人民行使的罷免權，呼籲，韓國瑜應勇敢地直球對決，去留就交給高雄市民作主。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／地方中心攝）

台北高等行政法院表示，本件並無「執行時點迫近、一旦執行完畢，即無客觀可行的保全手段，致暫時性保護措施為無意義」的情形。因此，沒有「緊急迫切到非得逾越（或跳過）訴願機關的先行程序，而由本院立即為暫時性保護措施」的必要性。換言之，並無「經訴願程序處理，可能會耽擱行政法院最終受理及審查保全請求之時效性」的情形。故聲請人欠缺為暫時性保護措施的權利保護要件，其聲請不應准許。又因本件聲請不具備前述要件，故其餘要件也就無須審酌。

對此，光復高雄罷韓總部表示，感謝北高行維護憲法所賦予人民行使的罷免權，守護了直接民主的價值；但韓國瑜已預告將再次提出抗告，更可能對稍晚中選會審查罷韓提案的結果再提出訴訟，光復高雄總部也呼籲，韓國瑜應勇敢地直球對決，去留就交給高雄市民作主。

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