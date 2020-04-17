蔡正元酸小燈泡兇嫌逃死判決：符合台獨理念

▲前國民黨立委蔡正元。（資料照／記者孫于珊攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣高等法院15日更一審，判處當街殺害3歲女童小燈泡的王景玉無期徒刑，讓小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭同日傍晚也發聲明回應「不符期望」，而這項判決結果也引起社會討論。前國民黨立委蔡正元17日就在臉書酸判決讓廢死人權光輝偉大，「這完全符合台獨政府的理念」，並戲稱「積極參加台獨運動，獲得民進黨賞識，還可以出任，二二八紀念館館長」。

全案起於3歲女童小燈泡2016年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王景玉從後方猛砍頸部當場死亡。王景玉歷審都被處無期徒刑，最高法院15日駁回王嫌與檢察官的上訴。

對於判決結果，王婉諭表示「判決結果不符期望，令我們感到遺憾，家屬在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分，每次的表態都是試煉著家屬如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨。坦白說，每一步都很艱難，請體諒家屬的悲憤。王婉諭還說， 既然司法做了決定，希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

而蔡正元則認為，王景玉被判無期徒刑，表示還可教化或精神狀況不佳行兇，「這完全符合台獨政府的理念」。蔡還戲稱，王景玉還年輕，「出獄後先改名改姓，積極參加台獨運動，獲得民進黨賞識，還可以出任，二二八紀念館館長」、「這會使廢死人權，更加光輝偉大」。

▲蔡正元評論王景玉逃死一事。（圖／翻攝蔡正元臉書）

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