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隨機殺人事件簿／王景玉割頭逃死！全台5年4起重大血案　僅鄭捷槍決伏法

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▲▼王景玉本次開庭時，當庭咧嘴直笑，但還押時，卻又神情正常。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王景玉犯下內湖隨機殺人案，最高法院今宣判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者莊智勝／台北報導

犯下內湖隨機殺人事件、「小燈泡案」兇嫌王景玉15日下午做出最後宣判，確定逃死、無期徒刑定讞。近年國內重大隨機殺人案，包括2012年兇嫌曾文欽犯下的湯姆熊血案、2014年鄭捷台北捷運4死案、2015年龔重安文化國小割頸案、以及王景玉犯下的小燈泡案，但除了鄭捷被判死、並槍決外，曾文欽、龔重安、王景玉均獲得無期徒刑定讞。

▲▼曾文欽誘騙男童前往廁所。（圖／東森新聞）

▲曾文欽以遊戲卡誘騙方姓男童前往廁所。（資料照／東森新聞）

曾文欽湯姆熊血案

2012年12月，國小五年級的方姓男童與李姓男童在台南市金華路湯姆熊歡樂世界打電玩，但卻遭到曾文欽搭訕，以《三國戰紀》遊戲卡誘騙方童到廁所，隨後曾竟拿出折疊刀，朝著方童咽喉處重重劃下2刀，造成他頸動脈斷裂、氣管割斷，最後因大量失血而死亡。

曾文欽犯後當即逃離現場，當清潔婦進行清掃時，見到方童倒臥廁所內，且牆壁、門板沾染大量鮮血，這才嚇得急忙報警。事後曾文欽落網，警方調查，曾自小失學、父母離異，性格沉默寡言，長期有憂鬱、激躁、精神官能症等病史，落網後還直言，「我上網查過，在台灣殺1、2個人也不會判死刑，我就關在牢裡一輩子就好」、「如果今天犯案沒被抓，我還要再去殺人，直到被捕為止！」一番言論引起社會一片譁然，但最終仍因聯合國兩公約「不得對精神或智能障礙者判死刑」，曾文欽獲無期徒刑、褫奪公權終身定讞。當判決結果出爐時，方童姑姑表示，「司法早就死了，我早就沒期待。」

▲▼鄭捷高院出庭首度欲當庭對被害人及家屬道歉，但遭被害人打臉不接受，還嗆不要演戲了。（圖／記者孫曜樟攝）

▲鄭捷犯下北捷隨機殺人案，奪走4條人命，在三審死刑定讞後18天火速槍決伏法。（圖／本報資料照）

鄭捷北捷隨機殺人事件

細數近年國內隨機殺人案件，最令人印象深刻的當屬2014年的鄭捷北捷隨機殺人案。2014年5月21日，就讀東海大學的鄭捷先在量販店中購買折疊刀、以及30公分長的鈦鋼刀，隨後北上搭乘捷運，自江子翠入站，並刻意挑選人潮眾多的最長站距區間，於列車行駛至江子翠到龍山寺間犯案，並抽出2把刀朝著乘客展開大屠殺，最終釀成4人死亡、24人受傷慘劇。

鄭捷在犯案後當即遭到壓制逮捕，整起隨機殺人案件引起全台恐慌。鄭捷一審、二審皆被判處4個死刑，並褫奪公權終身，最高法院2016年4月22日三審時維持原判定讞，而鄭捷也在最終判決後短短18天、於該年5月10日執行槍決伏法。

北投女童割喉案兇嫌龔重安，經過精神鑑定，判斷罹患思覺失調症。（圖／記者楊佩琪攝）

▲龔重安經過精神鑑定，認定罹患思覺失調症，最終逃死。（圖／本報資料照）

台北市文化國小襲擊案

2015年5月29日下午，男子龔重安翻越北投文化國小後門圍牆，見到落單的8歲女童後，隨即抽出刀械朝著女童頸部割下兩刀，其中一刀傷口更達10公分，女童當即倒地、血流不止，事後龔重安還在廁所「確認成果」，接著才打電話報警，自稱犯案。

事後女童送往醫院搶救後仍宣告不治，龔重安向警方供稱，因為自己找不到工作，再加上吸食安非他命出現幻聽，才會想要殺人。檢方偵結後認為龔重安惡行重大，向法院求處死刑，但法官審理後，卻認為龔重安罹患思覺失調症明確，有醫療可能，因此一、二審皆逃死，最終三審仍判處無期徒刑定讞。

▲▼（無碼版、新ＬＯＧＯ）小燈泡命案，王景玉。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲王景玉落網時對於犯案動機語無倫次。（圖／資料照）

內湖小燈泡案

2016年3月28日上午，4歲的劉姓女童「小燈泡」與母親王婉諭出門，準備前往西湖捷運站迎接外祖父，不料騎腳踏車行經環山路一段巷弄時，卻遭尾隨在後的王景玉手持菜刀猛砍，當場導致小燈泡頭身分離、倒地慘死；目睹一切的王婉諭立即飛奔上前，與王景玉爆發拉扯衝突，最後王遭警方依現行犯逮捕。

王景玉到案後一度維持緘默，後又自稱是「堯帝」，要現場警方向他下跪；針對殺人動機，王景玉語無倫次，直指自己是四川皇帝，要與少女傳宗接代，又稱自己是溥儀，女童是閻羅王，「因為閻羅王要投胎我才下手殺她。」

檢警偵結後依法將王景玉起訴，但一、二審法院認定王罹患思覺失調症，因此判處無期徒刑。高院更一審時認為，王婉諭請求法院將王景玉判處極刑，避免類案再生；但高院認定王男行為受到精神疾病影響，因此才會犯案，因此判無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院於15日駁回上訴，全案定讞。

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►快訊／狠殺「小燈泡」逃死！　王景玉無期徒刑定讞

▼小燈泡母親王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委王婉諭主持「啟動犯罪被害人保護制度改革記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
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