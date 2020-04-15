快訊／王景玉逃死　王婉諭遺憾「不符期望」：把悲傷留給自己

記者林銘翰／台北報導

王景玉當街殺害3歲女童小燈泡，台灣高等法院更一審認定，凶嫌動手時辨識及控制能力沒有喪失，若適當治療可降低再犯，殺人犯行明確但沒有判處死刑必要，判處無期徒刑，最高法院15日駁回上訴，全案定讞。對此，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭15日傍晚也做出6點聲明回應。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



全案起於3歲女童小燈泡2016年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王景玉從後方猛砍頸部當場死亡。王景玉歷審都被處無期徒刑，最高法院15日駁回王嫌與檢察官的上訴。

王婉諭首先表示，判決結果不符期望，令家屬感到遺憾。

王婉諭指出，家屬在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分，每次的表態都是試煉著家屬如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨。坦白說，每一步都很艱難，請體諒家屬的悲憤。

王婉諭說， 既然司法做了決定，希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

王婉諭也說，在悲憤之外，他們會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長。

王婉諭表示，感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，我們把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來。

王婉諭也說，請大家把對我們個案的關心，轉化成對社會的改革力量。

以下為王婉諭發表6點聲明：

一、 判決結果不符期望，令我們感到遺憾。

二、 我們在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分，每次的表態都是試煉著我們如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨，坦白說：每一步都很艱難。請體諒我們的悲憤。

三、 既然司法做了決定，我們希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

四、 在悲憤之外，我們會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長。

五、 感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，我們把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來。

六、 也請大家把對我們個案的關心，轉化成對社會的改革力量。

王婉諭、劉大經

共同聲明

其他人也看了這些...

►今日0確診「疫情延燒36天來首見無新增」新冠肺炎維持393例

►案393旅美30年「有無健保」惹議！陳時中緩頰：不管是誰，都會用國家力量治療

►小童口罩明起全網購 陳時中剖析2原因「分配較少、難適當均配」

更多熱門新聞...

►蔡英文登上《富比士》 總統府曝光關鍵原因

►街友沒戴口罩群聚北車 王欣儀批柯文哲：防疫措施淪表面功夫

►外交部第二波國際援助：歐洲8國共130萬片口罩