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快訊／狠殺「小燈泡」逃死！　王景玉無期徒刑定讞

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▲▼王景玉本次開庭時，當庭咧嘴直笑，但還押時，卻又神情正常。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王景玉當街狠殺「小燈泡」遭判無期徒刑，最高院今駁回上訴，全案定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

突發中心／台北報導

震驚台灣社會的「小燈泡案」兇嫌王景玉確定逃死！他一、二審被依「成年人故意對兒童犯殺人罪」判處無期徒刑，最高法院撤銷原判決發回更審；高院更一審判無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院15日駁回上訴，全案定讞。

2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的37歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

一二審均認定王男罹患思覺失調症，均判處無期徒刑，案經撤銷發回更審。高院更審期間，王男似乎精神疾病再發作，除了當庭承認自己有精神疾病、要求減刑外，還說：「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎我才下手殺她。」律師因此要求重做精神鑑定。

小燈泡母親王婉諭更一審時，請求法院將兇手王景玉判處極刑（死刑），因為國家對精神病照顧並不完善，王男有高度再犯可能，所以希望能將他判死，不要再有類似小燈泡的案件發生。但高院仍認定王男受精神病影響，才會犯案，不判處死刑，僅處無期徒刑。15日最高法院將上訴駁回，全案定讞。

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