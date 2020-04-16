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精障凶手被判死「台灣史上僅有2人」　7年來全免死！關鍵原因曝光

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記者蔡儀潔／綜合報導

「小燈泡案」兇嫌王景玉儘管引起民眾群起撻伐，但最終仍逃過死刑，無期徒刑定讞。實際上，依如今的司法走向和框架，精神障礙兇手獲得死刑定罪的難度越來越大，縱觀台灣司法史，過去也僅有2例精神病史殺人犯獲判死刑，分別是2012年新竹縱火致死案和2012年台南縱火致死案。

▲小燈泡案二審宣判、嫌犯王景玉、高院發言人林瑞斌庭長▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲嫌犯王景玉。（圖／記者屠惠剛攝）

王景玉2016年3月當街殺害3歲女童小燈泡，儘管檢方起訴殺人罪，希望求處死刑，但台灣高等法院更一審認定，凶嫌動手時辨識及控制能力沒有喪失，若適當治療可降低再犯，殺人犯行明確但沒有判處死刑必要，判處無期徒刑，最高法院15日駁回上訴，全案定讞。

回顧司法史可以發現，台灣於2009年將聯合國公政公約及經社文公約內國法化，拘束法官在審理殺人案時，須審酌被告是否有精神障礙、犯案當下的辨識能力是否顯著降低、是否為情節最重大之罪等情狀，才來決定能否量處極刑。此後，精神障礙兇手獲得死刑定罪的難度越來越大。

實際上，過去僅有2例精神病史殺人犯獲判死刑確定。一例是新竹男子彭建源，2012年對友人經營的KTV縱火，釀成5死慘劇，落網後絲毫不見悔意，稱「如果有機會出去，會做更可惡的事」。最高法院審理後，認為彭建源蓄意縱火殺人，屬於兩公約規定的「情節最重大之罪」，將他判處死刑定讞。

另一案件同樣發生在2012年間，台南男子林基雄在署立新營醫院北門分院縱火，造成13人死亡、70多人受傷，是台灣醫療史上傷亡最慘重的醫院火警。林基雄事後聲稱是因患有大腸癌，因多次拉肚子導致心情不好而縱火。台南高分院認定他犯案時思路清晰而判死。

由此可見，自2013年以後，犯行再重大的精障殺人犯，均無處死紀錄。據司法院統計，近幾年至少有台南湯姆熊男童、北投女童遭割喉命案等多件重大命案，都因凶嫌患有精神疾病逃過死劫。

▲▼行政院長赴立法院施政報告總質詢,法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）

對於此次「小燈泡案」兇嫌王景玉再度逃死，法務部長蔡清祥表示，他尊重法官的認定，但後續會針對兇嫌精神方面的問題，檢討現行法規是否足夠，希望偵查、審判過程有一套較精緻的標準，讓司法人員能夠做出比較合乎社會期待的判斷。

蔡清祥表示，如果每個犯下重罪的人，都用精神疾病的理由讓自己的責任減輕，非社會樂見。至於檢討方向為何？因精神鑑定非法務部或司法人員本身能做，還要結合專業的衛生、醫療人員討論，看看未來面對這樣的社會事件，如何讓司法人員能做出合乎社會期待的判斷。

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